Calciomercato Milan News/ Dopo Morata, assalto ad Abraham? Colombo in uscita (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DOPO MORATA, TOCCA AD ABRAHAM?

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il Milan sul fronte calciomercato per chiudere l’affare Alvaro Morata. A svelare il retroscena è l’esperto Gianluca Di Marzio su Sky, spiegando che il club rossonero ha offerto un contratto quadriennale all’attaccante spagnolo, con opzione per il quinto. Ora Morata è concentrato sulla finale degli Europei, ma l’offerta del Milan lo avrebbe convinto. Ma il Milan ha in mente altre operazioni di calciomercato per rinforzare l’attacco: la novità è rappresentata da Tammy Abraham della Roma: l’idea era di inserire Jovic nella trattativa, aggiungendo un conguaglio, ma la contropartita non stuzzica la Roma.

Comunque, ci sarebbero stati dei contatti tra le due società, ma manca l’accordo. Di sicuro la pista rossonera piace ad Abraham: infatti, l’altro esperto di calciomercato Fabrizio Romano riporta l’entusiasmo del centravanti all’ipotesi del trasferimento. L’alternativa porta in Germania: piace Fullkrug, attaccante tedesco del Borussia Dortmund, che con l’arrivo di Guirassy non avrebbe più lo spazio di prima, quindi il Milan ci starebbe pensando.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LORENZO COLOMBO VERSO L’EMPOLI

Ma il Milan si sta muovendo anche in uscita sul calciomercato, infatti tra i giocatori che potrebbero andar via c’è Lorenzo Colombo, che ha chiuso una stagione non molto positiva al Monza, in prestito, dove ha trovato continuità solo nella prima parte della stagione. Stando a quanto riportato da Milan News, attualmente per l’attaccante del 2002 è forte l’interesse dell’Empoli, che starebbe trattando da giorni con il club rossonero per individuare la formula giusta per sbloccare il trasferimento.

Non è chiaro se il prestito sarà secco o se è previsto un diritto di riscatto. Comunque, i colloqui tra il Milan e l’Empoli sarebbero arrivati a buon punto, tanto da ritenere vicino l’accordo di calciomercato che potrebbe sbloccare l’operazione. La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore, intanto Lorenzo Colombo si sta allenando con il resto della squadra agli ordini di Paulo Fonseca, in attesa di conoscere che strada prenderà il suo futuro.

