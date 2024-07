CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Duello col Milan per Abraham, Sancho in stand-by (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DALLA ROMA IL SOSTITUTO DI MILIK!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere un’accelerazione su un nome per l’attacco per il quale si è discusso già da qualche giorno. Stiamo parlando di Tammy Abraham, classe 1997, alla Roma dal 2021, contratto in scadenza nel 2026. La Roma lo valuta 25-30 milioni di euro nonostante l’inglese sia reduce da una stagione particolarmente difficile, rientrato in campo dopo diversi mesi di inattività a causa di un grave infortunio al ginocchio. In caso di partenza di Milik, Abraham può essere il profilo ideale per i bianconeri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Super bomba Arda Guler! Si accelera per Fofana (11 luglio 2024)

Certo la concorrenza non manca, soprattutto perché il Milan si è mosso già da diverso tempo sull’attaccante giallorosso, considerando le difficoltà per arrivare su altre punte, Zirkzee in testa. L’affare con la Juventus poteva accelerare se la trattativa di calciomercato della Roma per Federico Chiesa fosse andata a buon fine, ma se le pretese dei giallorossi si abbassassero allora l’operazione Abraham potrebbe concludersi anche indipendentemente, bruciando sul tempo un Milan che sta attendendo per affondare sull’inglese.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lukaku aspetta Osimhen, Kostic tenuto d'occhio (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER SANCHO PISTA CALDA

Il calciomercato della Juventus prosegue anche nella ricerca di un esterno e su Jadon Sancho la situazione è ancora in stand-by. La Juventus spera di concludere l’acquisto dell’esterno inglese entro il 20 luglio, quando inizierà il ritiro in Germania a Herzogenaurach, nel quartier generale dell’Adidas, o al più tardi entro la fine del mese, come riporta calciomercato.com che sottolinea comunque come la Juventus non abbia fretta di concludere quello che sarebbe un altro grande colpo internazionale.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che il Manchester United apra alla possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventi obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, supportato dalla volontà del giocatore. Attualmente, i Red Devils cercano un club disposto a spendere 40 milioni per il cartellino, ma finora nessuno ha manifestato interesse. Inoltre, c’è il problema dello stipendio: Sancho guadagna circa 10 milioni di euro netti, una cifra troppo alta per la Juventus, che avrebbe bisogno del contributo del Manchester United per coprire parte del salario.

Samuele Longo, dal futuro dell'Inter al Milan Futuro/ Giocherà in Serie C con i rossoneri (10 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA