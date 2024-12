CALCIOMERCATO MILAN NEWS: CRISTHIAN MOSQUERA PIACE IN DIFESA

Il calciomercato Milan sta per riaprire i battenti: vi abbiamo detto dei possibili movimenti ad esempio in attacco, dove Okafor è vicinissimo alla partenza, ma anche in difesa si annunciano mosse significative. In entrata c’è un nome nuovo molto giovane e molto gradito alla dirigenza rossonera: parliamo di Cristhian Mosquera (si scrive così, non è un refuso), che è un difensore centrale spagnolo classe 2004 del Valencia, obiettivo al quale dedica ampio spazio anche La Gazzetta dello Sport oggi, venerdì 27 dicembre 2024. La trattativa deve tenere conto del fatto che il Valencia è a forte rischio retrocessione, una posizione che comporta sia rischi sia vantaggi per il Milan.

Da una parte, il club spagnolo non vorrebbe perdere Cristhian Mosquera a stagione in corso, rischiando così di indebolirsi ulteriormente; dall’altra il Valencia ha esigenza di fare cassa e la cessione di uno dei suoi talenti di spicco farebbe bene al club dal punto di vista economico. Inoltre, c’è il fatto che Mosquera ovviamente punta a trasferirsi in club con obiettivi più prestigiosi: in Spagna c’è l’Atletico Madrid che ci sta pensando seriamente e potrebbe ovviamente essere la concorrente più pericolosa per il Milan. Il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma è una cifra accettabile, considerando pure che lo stipendio di Mosquera è basso e anche con un aumento non peserebbe troppo sulle casse rossonere.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FIKAYO TOMORI AI SALUTI?

Cristhian Mosquera è quindi una delle priorità per il calciomercato Milan in entrata, anche perché in difesa Paulo Fonseca potrebbe fare i conti con un addio eccellente, cioè la possibile partenza di Fikayo Tomori. Sappiamo che il difensore inglese piace molto alla Juventus, che potrebbe quindi fare il bis dell’operazione attuata in estate per Kalulu, inoltre anche il Napoli ha fatto un sondaggio e non possiamo dimenticare le piste di un possibile ritorno a “casa”, cioè in Premier League, dove sulle tracce di Tomori ci sono Newcastle e West Ham, ipotesi tra l’altro più gradite al Milan, che non vorrebbe cedere il difensore a una concorrente italiana.

Il prezzo del cartellino di Tomori si dovrebbe aggirare attorno ai 20-25 milioni di euro, per cui potrebbe essere un sostanziale pareggio per il calciomercato Milan con l’eventuale acquisto di Cristhian Mosquera. Tutto questo ha anche una motivazione tecnica: Fikayo Tomori ha reagito con grande professionalità alle tante panchine con Fonseca, che predilige Gabbia e Thiaw come difensori centrali titolari, però è chiaro che non sia felice della situazione e di conseguenza potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di cambiare aria, anche a stagione in corso.