CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Salgono le quotazioni di Diogo Leite. Wieffer pista calda (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI PESCANO IN GERMNIA!

Il calciomercato del Milan continua a orientarsi con insistenza verso un difensore che possa raccogliere l’eredità di Simon Kjaer e il prescelto sembra ormai essere Diogo Leite dell’Union Berlino. Difensore dal fisico possente, alto un metro e novanta, può essere preso a una cifra abbastanza ragionevole, oscillante intorno ai 15 milioni di euro. Pur essendo ancora relativamente giovane, è un classe 1999, Diogo Leite è reduce da una stagione tra alti e bassi in Bundesliga, con i berlinesi che hanno acciuffato la salvezza per il rotto della cuffia.

Calciomercato Milan/ Theo Hernandez è in uscita. Individuato Emerson Palmieri per sostituirlo (18 giugno 2024

Dunque, le pretese dell’Union Berlino non possono salire più di tanto per un giocatore che pure è stato una colonna della squadra, che ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni e segnato una rete in Coppa di Germania, con una media di 4,22 duelli aerei vinti e 6,72 intercetti a partita. Anche sul palcoscenico della Champions League Diogo Leite si è ben distinto e il Milan conta su questa esperienza per mettere in rosa un elemento già pronto per essere una valida alternativa anche nella massima competizione europea.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tonali, clamoroso ritorno? Per Leao richiesta folle (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI INSISTE PER WIEFFER

Le priorità del calciomercato del Milan riguardano anche il centrocampo oltre che la difesa e, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, diventa sempre più calda la pista che potrebbe portare Mats Wieffer dal Feyenoord a vestire la maglia rossonera. Wieffer avrebbe le caratteristiche perfette per il centrocampo che Paulo Fonseca vorrebbe disegnare ma la richiesta del club di Rotterdam per il cartellino è ancora molto alta, 25 milioni di euro per far approdare Wieffer a San Siro.

Il Milan sta lavorando per limare la richiesta di calciomercato del Feyenoord. Classe 1999, capace di mettere qualità e al tempo stesso prestanza fisica sulla linea mediana, Wieffer è alto un metro e ottantotto ed è un centrocampista che fa della duttilità una delle sue principali qualità. Può giocare in davanti alla difesa, più avanzato a ridosso delle punte ed è il prototipo del giocatore moderno, con una buona visione di gioco, capace di recuperare palla con aggressività e di garantire equilibrio alla sua squadra, caratteristiche richieste da Fonseca per il suo dinamico Milan del futuro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tutto su Wieffer per il centrocampo. Rottura vicina per Zirkzee? (15 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA