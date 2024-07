CALCIOMERCATO MILAN, ARRIVA LA SMENTITA DELL’AGENTE DI THIAW

Tiene banco per il calciomercato Milan la situazione di Thiaw. Il difensore è da giorni in orbita Newcastle e i tabloidi inglesi, questa mattina, avevano addirittura dato per fatto il colpo da parte dei bianconeri d’Inghilterra per una cifra superiore ai 41 milioni.

Una cifra, ma soprattuto un’offerta che a quanto pare non sarebbe mai arrivata, almeno per ora. A dirlo non sono altre testate giornalistiche bensì l’agente del tedesco “Le attuali notizie sul mio cliente Thiaw e sul possibile trasferimento al Newcastle sono false e inesatte“, spiega Stipić.

CALCIOMERCATO MILAN, EMERSON ROYAL AD UN PASSO

Il calciomercato Milan ruota attorno all’affare Thiaw. La smentita del procuratore dell’ex Schalke 04 non esclude però una sua partenza. Infatti, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato proprio questo dopo aver riportato le parole dell’agente Stipić.

Il giocatore rimane nella lista dei desideri dei Magpies, ma al tempo stesso l’offerta non è giunta a casa Milan. I rossoneri reputano il giocatore importante per il progetto Fonseca sebbene una proposta particolarmente alta potrebbe far vacillare il Milan.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, c’è da registrare l’ultimo aggiornamento su Emerson Royal. Secondo La Gazzetta dello Sport, la distanza tra i due club continua ad assottigliarci giorno per giorno e il suo arrivo è imminente.