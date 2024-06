Calciomercato Napoli News/ Conte blinda Kvaratskhelia e Di Lorenzo, idea Oosterwolde (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE E DE LAURENTIIS CONFERMANO: “DI LORENZO E KVARA RESTANO”

Il calciomercato Napoli trova ancora più conferme sul futuro di Kvicha Kvarastkhelia e Giovanni Di Lorenzo. In occasione dell’attesissima presentazione di Antonio Conte, il neoallenatore degli azzurri ha confermato a più riprese la permanenza sia del georgiano che del capitano, entrambi impegnati attualmente agli Europei.

Su Di Lorenzo, Conte e De Laurentiis rispondono in coro: “Una grandissima persona”, importanti passi avanti dunque sul futuro del terzino. “Si era infastidito di come eravamo nelle ultime partite si è sentito abbandonato – spiega il Presidente – Ho spiegato che non era possibile abbandonare una persona come lui”. Anche su Kvaratskhelia poche parole, ma buone, questa volta direttamente da Antonio Conte: “Rimane“. Senza se e senza ma il futuro del Napoli si sta costruendo.

Nel giorno della presentazione di Antonio Conte come allenatore, il calciomercato Napoli viaggia spedito. Usando tutti i condizionali del caso, sembrerebbe essere tornata la calma tra Giovanni Di Lorenzo e la società azzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport, durante l’incontro tra De Laurentiis, Manna, Conte e l’agente del giocatore Giuffredi, sembra sia tornata consolo la calma, ma anche l’ottimismo.

D’altronde il tecnico partenopeo era arrivato con due richieste specifiche sulla rosa attuale ovvero la permanenza di Kvaratskhelia e, appunto, Di Lorenzo. Le dichiarazioni da una parte e dall’altra fanno presagire tutt’altro, ma man mano tra passi indietro e situazione aggiustate, il futuro dei due calciatori sembra essere ancora a Napoli.

Anche la questione Kvara verrà sistemata dopo lo storico Europeo con la Georgia, ma come per Di Lorenzo il Napoli ha dalla propria il contratto da rispettare. La scadenza del fuoriclasse georgiano è fissata per il 2027 dunque gli azzurri, seppur con parsimonia, possono dormire sonni tranquilli. La volontà comunque è quella di rinnovare dunque può ancora succedere di tutto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA L’AGENTE DI OOSTERWOLDE: “CI SONO STATI CONTATTI”

C’è un nome nuovo per il calciomercato Napoli ed è quello di Jayden Oosterwolde. Il difensore classe 2001 è attualmente al Fenerbahce, come molti ricorderanno, ha disputato l’annata 2022-2023 al Parma diventando ben presto protagonista assoluto fino alla chiamata in Turchia.

L’agente dell’olandese è stato chiaro: “Se un difensore arriva in Italia è perché vuole prendere il master in fase difensiva, a Parma era stata un’esperienza positiva. C’è voglia d fare uno step e c’è questa volontà. Napoli è una grande squadra, ci sono stati contatti con altri club di Serie A e in giro per l’Europa”. Le basi per un futuro nel Belapese ci sono, ma le richieste sono chiare da parte del Fenerbahce ovvero intorno ai 30 milioni.











