CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, JUVENTUS E ROMA SEGUONO RASPADORI

Continua la vicenda Raspadori con l’ex Sassuolo che sta movimentando questi giorni del calciomercato Napoli alla ricerca di una giusta sistemazione per il talento della Nazionale particolarmente apprezzato dal C.T. Luciano Spalletti. L’attaccante del Napoli sta trovando poco spazio alle spalle di Lukaku e Simeone e vorrebbe cambiare aria per salvaguardare la sua carriera e avere un maggiore minutaggio che possa dare più continuità alle sue prestazione. In questi giorni, la Juventus e la Roma sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa ampliare le scelte di Motta e Ranieri e hanno messo gli occhi proprio sul numero 81 attualmente di proprietà del Napoli che aveva speso circa 30 milioni per prelevarlo dal Sassuolo. Al momento, la trattativa potrebbe nascere solo sulla base di un prestito anche se De Laurentiis vorrebbe cederlo a titolo definitivo e liberarsi di un ingaggio pesante per un calciatore che non rientra nelle grazie di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CAPRILE PIACE AL CAGLIARI

Si accende anche il calciomercato Napoli e lo fa con le uscite con diversi calciatori che potrebbero lasciare il club di Aurelio De Laurentiis già in questa sessione di gennaio con la speranza di rivalutare investimenti del passato che non stanno avendo il giusto spazio. Uno di questi nomi è quello di Elia Caprile che sta completando la rosa come secondo portiere alle spalle di Alex Meret anche se, il talento dell’ex Bari, meriterebbe più spazio dal primo minuto. Questo non può garantirlo il Napoli di Conte ma può farlo il Cagliari di Nicola che ha un’emergenza in porta e sta cercando un titolare in grado di sostituire le discutibili prestazioni di Scuffet e Sherri. L’idea è quella di uno scambio di prestiti con il Napoli che andrebbe ad ingaggiare Scuffet per sei mesi in cambio della titolarità di Caprile cercata in terra sarda.