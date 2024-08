CALCIOMERCATO ROMA, PIACE GALENO PER L’ATTACCO

Il calciomercato Roma è senza dubbio tra i più scoppiettanti di tutta Europa. Gli arrivi di Le Fée a centrocampo, Soulé sull’esterno e Dovbyk in attacco hanno dimostrato la volontà dei Friedkin di offrire a De Rossi una rosa all’altezza.

Il tesoretto dei giallorossi tra prestiti interrotti (vedi Lukaku), cessioni e contratti scaduti dall’ingaggio molto alto come quelli di Rui Patricio e Spinazzola, la Roma è riuscita a poter mettere a referto colpi in entrata molto importanti.

La Roma però non ha intenzione di fermarsi dato che in difesa c’è sicuramente bisogno di qualche innesto, ma Ghisolfi vorrebbe piazzare ancora un acquisto in zona offensivo. Il successore di Tiago Pinto ha messo nel mirino Galeno.

Reduce da una notte da sogno con la vittoria della Supercoppa portoghese ai supplementari contro lo Sporting Lisbona, rimontando da 3-0 al 24′ con tanto di doppietta, il brasiliano ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus è in vantaggio per il giocatore del Porto ma la Roma resterà alla finestra. Il Porto naturalmente non vorrebbe cederlo, ma gli obblighi del fair play finanziario potrebbe dare una mano agli acquirenti.

CALCIOMERCATO ROMA, LE IDEE IN DIFESA: DA PUBILL A THEATE

Come abbiamo detto in precedenza, il calciomercato Roma sta cercando di puntellare anche il reparto difensivo. Il nome di Marc Pubill, terzino spagnolo dell’Almeria, è diventato un obiettivo concreto stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

Con una valutazione di 20 milioni, il 21enne è considerato uno degli incedibili dal club biancorosso spagnolo, anche se naturalmente l’interesse della Roma potrebbe muovere le acque, soprattutto sulla volontà del giocatore classe 2003.

Spostandoci invece sulla parte centrale, Arthur Theate e Koni De Winter fanno parte della lista degli obiettivi di Ghisolfi. L’ex Bologna sembrava promesso sposo alla Fiorentina, ma alla fine l’Al Ittihad aveva accelerato tanto da soffiarlo ai viola. Tutto ciò si è rivelato inutile dato che sul più bello è saltato tutto.

Chissà che i giallorossi proveranno ora a rimettere tutto in discussione avviando i contatti con il Rennes. Per quanto riguarda De Winter, il giocatore è stato recentemente riscattato dal Genoa per 8 milioni dunque servirà un’offerta importante per convincere il Grifone.