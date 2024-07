Calciomercato Roma News/ Abbandonata la pista Chiesa, obiettivo Mikautadze in attacco (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAZIENZA FINITA CON CHIESA

Il calciomercato Roma passa tanto dalla decisione su Federico Chiesa. L’ala della Juventus, in rottura col club bianconero, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2025 dato che non ci sono i presupposti per continuare, lasciando così la Juventus dopo due Coppa Italia e una Supercoppa.

Calciomercato Inter News/ Vertice societario per il nuovo difensore. Dumfries rimane (9 luglio 2024)

La Roma, complice la grande stima di Daniele De Rossi nei suoi confronti, aveva subito fiutato il colpo mettendo nel mirino l’esterno genovese. Col passare del tempo, Chiesa ha mostrato più interesse verso la Premier League piuttosto che all’esperienza capitolina. Questo starebbe portando i giallorossi a cambiare idea.

Calciomercato Juventus News/ Sancho vuole solo i bianconeri. Thuram è arrivato al J Medical (9 luglio 2024)

Come detto, nonostante De Rossi sia un grande estimatore, è risaputo che il tecnico voglia giocatori convinti del progetto, sia per quanto riguarda coloro che rimangono sia per quelli che arrivano. Il continuo tira e molla da parte di Chiesa avrebbe raffreddato la pista.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA MIKAUTADZE IN AVANTI

Il calciomercato Roma ha bisogno di trovare un attaccante. Gli addi di Azmoun e Lukaku più quello probabile di Abraham porta i giallorosso a spulciare tra le offerte di mercato in modo da fornire il prima possibile a De Rossi il centravanti ideale per l’imminente stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La strategia per Sorloth in attacco. L'alternativa è Denkey (9 luglio 2024)

Con tre reti consecutive all’Europeo, il georgiano Georges Mikautadze ha richiamato a sé le attenzioni di vari club. Chi ha seguito la Ligue 1 sicuramente non si è perso gli ottimi numeri del giocatore al Metz, intervallate da un’esperienza tutt’altro che soddisfacente con l’Ajax.

La richiesta del club francese è di 20/25 milioni, complice appunta una vetrina europea da dieci e lode. Ci sarebbe però una squadra che si è mossa in anticipo per l’attaccante vale a dire il Monaco. Bisognerà vedere se Mikautadze ha intenzione di rimanere in Ligue 1 o sia attratto da un altro campionato, magari proprio la nostra Serie A, come aveva già dichiarato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOPPIO NOME PER LE FASCE. ADDIO PAREDES?

Il calciomercato Roma non è solo all’attacco. Ci sarebbe un doppio nome per la fascia con l’ex Inter e Atalanta Gosens in pole position. Su di lui c’era forte il Bologna che però ha preferito Holm. L’alternativa al tedesco è Sergi Cardona, spagnolo svincolato dopo l’esperienza da oltre 100 partite con il Las Palmas.

Capitolo cessioni: secondo calciomercato.it, l’arrivo di Enzo Le Fée dal Rennes per 25 milioni occuperebbe uno slot tra i titolari della Roma. A questo punto Paredes perderebbe posti nelle gerarchie e le avances dall’Arabia Saudita potrebbe tentare sia l’argentino che la società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA