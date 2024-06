Calciomercato Bologna News/ Sprint per Gosens, idea Pongracic del Lecce per la difesa (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, IL PIANO PER TRATTENERE TUTTI I BIG

Il calciomercato Bologna sarà senza dubbio il più atipico degli ultimi anni. Sia chiaro, la società opererà con la consueta sostenibilità, nessuna spesa folle in programma, ma stavolta c’è una certa Champions League da giocare. Dunque, i rossoblu hanno dalla propria la possibilità di dire qualche “no” in più rispetto al passato. Se prima i calciatori del Bologna potevano essere attratti da altri club che giocavano in Europa, attualmente non c’è nulla di meglio di dare continuità alla stupenda stagione passata.

Per questo i vari Riccardo Calafiori, Jhon Lucumì e Joshua Zirkzee potrebbero addirittura rimanere nonostante le innumerevoli richieste. Sul difensore italiano spinge forte l’Atletico Madrid mentre sul colombiano si è fatto vivo il Manchester United. Per Zirkzee, attualmente impegnato all’Europeo con l’Olanda, c’è forte il Milan che però sembra defilarsi per la questione riguardante le commissioni.

In ogni caso il Bologna ha alzato il muro per tutti e tre. Calafiori è risaputo sia sulla bocca di tutti, Juventus in particolare data la presenza di Thiago Motta, ma i felsinei sono fiduciosi circa la permanenza. Stessa cosa per Zirkzee per cui sarebbe in programma addirittura un rinnovo per eliminare le varie clausola. Tutto rimandato a dopo Euro2024, ma il Bologna sta facendo sul serio.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, SI LAVORA PER CHIUDERE GOSENS

Sul capitolo acquisto del calciomercato Bologna c’è un nome che più di tutti si sta prendendo la scena ovvero Robin Gosens. L’esterno ex Atalanta e Inter, ora all’Union Berlino, non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in Serie A e il progetto Bologna di Italiano potrebbe sposarsi perfettamente con le richieste del giocatore tedesco, protagonista di 34 partite in Champions League.

Una dose di esperienza europea che non può che far bene alla società emiliana che sarebbe disposta ad acquistare Gosens con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dato che l’opzione del “diritto di riscatto” è stata subito rifiutata dall’Union. Tra domanda e offerta ballano due milioni, una cifra che nel calciomercato abbiamo imparato a capire non essere di troppo intralcio.

Le parti lavoreranno per colmare questo gap, in particolar modo sotto le pressioni dell’agente di Gosens che più di tutti vuole concludere questa trattativa: se il quasi 30enne vuole tornare ai livelli di un tempo ha bisogno di ambiente e progetto favorevoli alle sue qualità umane e tecnico-tattiche. Ecco perché Bologna sarebbe la soluzione ideale.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, SU PONGRACIC ANCHE NAPOLI E FIORENTINA

Per il calciomercato Bologna c’è un profilo spesso molto sottovalutato, ma che è stato per rendimento uno dei migliori giocatori della Serie A. Stiamo parlando di Martin Pongracic, difensore centrale del Lecce nonché pilastro del reparto arretrato dei pugliesi. I giallorossi, che l’hanno acquistato per un solo milione e mezzo, hanno tra le mani un vero e proprio uomo mercato.

Perché Pongracic, oltre ad interessare al Bologna, ha ricevuto sondaggi di calciomercato da Napoli e Fiorentina, entrambe alla ricerca di difensore dall’affidamento sicuro. Il profilo è senza dubbio perfetto per Vincenzo Italiano e dunque il Bologna potrebbe fare uno sforzo economico per battere la concorrenza e rinforzare la difesa.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, OCCASIONE HOLM: IN PROGRAMMA UN INCONTRO

Il calciomercato Bologna non si ferma qui. Infatti Emil Holm è diventato un giocatore appetibile per tutti dopo il suo ritorno allo Spezia. Con tutto il rispetto per la società ligure, è inverosimile pensare che l’ex Atalanta rimanga a giocare la Serie B dopo le buone prestazioni con gli orobici. Per questo molte squadre di A starebbero studiando la situazione.

Tra queste anche il Bologna che nei prossimo giorni potrebbe scendere in campo per cercare di evitare aste che non farebbero altro che lievitare il prezzo. Come per Pongracic, si cerca di lavorare d’anticipo anche se non sarà facile in questa sessione di mercato dove sono parecchie le squadre alla ricerca di elementi per migliorare la rosa.











