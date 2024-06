CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Hummels, sogno a parametro zero. Torna Emerson Palmieri? (5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL SOGNO HUMMELS E LLORENTE

Il calciomercato estivo della Roma inizia ad aumentare i giri: c’è stato un primo incontro tra il tecnico Daniele De Rossi e il nuovo direttore sportivo Ghisolfi, che ha puntato gli obiettivi per capire come rinforzare la squadra dopo una stagione che ha visto per il quinto anno di fila la Roma mancare l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Il club sta lavorando per mantenere i conti sotto controllo e soprattutto continuare nell’opera di risanamento finanziario già avviata e per questo si potrebbe rivolgere al mercato dei parametri zero di lusso.

La Roma sta considerando seriamente l’acquisto di Mats Hummels, il difensore tedesco attualmente al Borussia Dortmund. Hummels, il cui contratto con il club tedesco è in scadenza, potrebbe arrivare a parametro zero, rappresentando un’opportunità di mercato molto interessante. Con la sua vasta esperienza internazionale e le sue capacità difensive, Hummels potrebbe fornire una solida base alla retroguardia della Roma. Il difensore, noto per la sua leadership e la capacità di giocare palla a terra, sarebbe un’aggiunta di grande valore per una squadra che mira a competere ai massimi livelli in Serie A e nelle competizioni europee. Intanto il ds e De Rossi sono d’accordo sul fatto di provare a trattenere a Roma Llorente, magari ancora in prestito: il calciatore aspetta un segnale dai giallorossi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN GRAN RITORNO IN CANTIERE?

Un altro nome in cima alla lista dei desideri del calciomercato della Roma è Emerson Palmieri: il terzino sinistro, attualmente al West Ham, ha già avuto un’esperienza positiva con la maglia giallorossa e potrebbe essere pronto a fare ritorno nella Capitale. Emerson è noto per la sua versatilità e la capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva, la sua conoscenza del campionato italiano e del club lo rendono un candidato ideale per rinforzare la fascia sinistra della Roma.

La trattativa di calciomercato deve ancora entrare in fase avanzata, con la dirigenza della Roma che sta lavorando per trovare un accordo con il club inglese magari partendo dalla base di un prestito oneroso. La suggestione legata a Federico Chiesa per il momento resta nel cassetto, con la Roma che non può permettersi l’esborso richiesto dalla Juventus di circa 25 milioni di euro.

