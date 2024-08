CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DYBALA AI SALUTI…

Per il calciomercato Roma si sta per concretizzare un addio importante. Paulo Dybala è sempre più vicino a un clamoroso addio alla Capitale, con un trasferimento in Arabia Saudita ormai all’orizzonte. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, l’attaccante classe 1993 ha deciso di accettare un’offerta triennale da 60 milioni di euro complessivi proposta dall’Al-Qadsiah, squadra che ha già acquisito Nacho, ex capitano del Real Madrid, e Pierre-Emerick Aubameyang dall’Olympique Marsiglia in questa finestra di mercato.

La decisione era nell’aria da tempo, soprattutto dopo che la Roma aveva dato il via libera a Dybala per trattare con i rappresentanti della squadra della Saudi Pro League, facendo capire chiaramente all’argentino di non essere più una figura centrale nel progetto tecnico attuale, anche a causa delle molteplici assenze per infortunio negli ultimi due anni. A ciò si aggiungono motivazioni economiche: con i bonus inclusi nel suo contratto, quest’anno l’argentino avrebbe gravato per circa 16 milioni di euro sul bilancio del club. La Roma ha già speso circa 70 milioni di euro sul mercato per rinforzare l’attacco, acquistando Soulé e Dovbyk.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ECCO IL PRIMO GIOCATORE SAUDITA IN SERIE A

Il calciomercato Roma sta per chiudere l’arrivo del primo giocatore saudita nella storia della Serie A. Il club giallorosso è vicino all’acquisto di Saud Abdulhamid, terzino destro classe 1999 attualmente in forza all’Al-Hilal. Abdulhamid, considerato uno dei talenti più promettenti del campionato saudita, ha già dato il suo consenso per il trasferimento grazie all’intervento di un intermediario arabo. Il giovane difensore, originario di Jeddah, ha ricoperto diversi ruoli nella sua carriera, giocando anche come difensore centrale.

Cresciuto nelle giovanili dell’Al-Ittihad, ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/2019. Dopo quattro stagioni, è stato notato dall’Al-Hilal per le sue doti sia in fase difensiva che offensiva, accumulando 27 assist e segnando 7 gol in 203 partite, con 4 reti solo nell’ultima stagione, a testimonianza della sua continua crescita. Nella scorsa annata, Abdulhamid è sceso in campo 51 volte, dimostrandosi un jolly difensivo che potrebbe risultare prezioso per la Roma. Il costo del suo cartellino è di circa 4 milioni di euro, un investimento relativamente contenuto.