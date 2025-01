CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LEANDRO PAREDES FRA NERVOSISMO IN CAMPO E VOCI SULL’ADDIO

Leandro Paredes è apparso nervoso ieri sera, al momento della sostituzione operata da Claudio Ranieri dopo un’ora della bella vittoria contro l’Eintracht Francoforte che ha dato alla Roma i playoff di Europa League: potrebbe essere un episodio di ordinaria amministrazione, diventa però significativo perché in queste ore per il calciomercato Roma ha ripreso quota la possibilità che il centrocampista argentino possa lasciare i giallorossi già entro il termine della sessione invernale.

Sarebbe evidentemente una notizia di primo piano, perché sarebbe una partenza di spicco, molto più di altre come ad esempio Mario Hermoso. Parliamo infatti di un campione del Mondo con l’Argentina, che in questa stagione non ha giocato tantissimo ma che proprio con l’arrivo di Claudio Ranieri ha ritrovato centralità nella Roma: su otto presenze da titolare in campionato per Leandro Paredes, ben sette sono arrivate con il testaccino in panchina. Eppure, le sirene di un ritorno al Boca Juniors potrebbero indurlo in tentazione…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LEANDRO PAREDES TENTATO DAL RITORNO AL BOCA JUNIORS

Infatti già nei giorni scorsi c’erano state voci di un possibile addio di Leandro Paredes, magari con destinazione Arabia, ma adesso il calciomercato Roma potrebbe ritrovarsi a fare i conti anche con una “mozione degli affetti”, cioè il possibile ritorno nella squadra che lanciò Leandro Paredes nel grande calcio prima della cessione proprio alla Roma (tramite il Chievo) nel gennaio 2014, esattamente undici anni fa. Il Corriere dello Sport parla di un giocatore in bilico fra il desiderio di tornare a casa e quello di essere ancora protagonista in Europa.

Il Boca Juniors fa pressione, ma Leandro Paredes è anche lusingato dal fatto che Claudio Ranieri lo abbia rimesso al centro del progetto della Roma. Proprio per questo ha fatto notizia il fatto che ieri sera il regista non abbia salutato l’allenatore uscendo dal campo al momento della sostituzione: un semplice momento di nervosismo (compreso il lancio di guanti e bottiglietta) di un giocatore sostituito, oppure una spia del fatto che Paredes potrebbe essere più vicino al ritorno al Boca Juniors? Entro pochissimo tempo sapremo tutto…Una bella grana per il calciomercato Roma. E la possibilità che l’argentino possa andarsene è più concreto, come ha fatto intuire lo stesso Ranieri…