CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PAREDES VERSO L’ARABIA SAUDITA?

Non si placano le voci di calciomercato Roma che vorrebbero Leandro Paredes in partenza: paradossalmente il regista argentino potrebbe lasciare la capitale ora che il suo utilizzo è diventato regolare, con l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina Paredes è tornato ad avere un ruolo centrale nel centrocampo della Roma, e forse anche per questo su di lui sono tornati gli interessi di alcune squadre, dopo che l’avventura alla Juventus era stata decisamente negative. Sulle tracce di Paredes ci sarebbe il Boca Juniors che rappresenterebbe un ritorno a casa per lui ma, come riportato da Angelo Mangiante per Radio Manà Manà Sport, il calciatore potrebbe finire in Arabia Saudita.

Il punto da tenere presente è che il contratto di Paredes scadrà a giugno: la Roma deve decidere se rinnovarlo per poi monetizzare in estate oppure cedere adesso l’argentino per evitare il rischio di un addio a parametro zero, che non sarebbe positivo per le casse del club anche considerando che, appunto, adesso il calciatore è tornato a essere un titolare. Naturalmente dipenderà molto anche dalla volontà dello stesso Paredes, entrambe le ipotesi sarebbero stuzzicanti per diversi motivi e allora staremo a vedere se ci saranno novità su di lui anche a breve termine, i Friedkin hanno già fatto capire che nella Roma di oggi nessuno è davvero incedibile.

MOURINHO VUOLE HERMOSO

Si parlava già nei giorni scorsi di come il calciomercato Roma debba guardare alle cessioni, e sul piatto c’è sicuramente quella di Mario Hermoso. In questo caso la società giallorossa guarda con grande interesse alla possibilità di una plusvalenza, infatti il centrale spagnolo è arrivato dall’Atletico Madrid a parametro zero e qualunque tipo di operazione porterebbe soldi nelle casse. I ruoli si sono ribaltati quando Claudio Ranieri è diventato l’allenatore della Roma: con Ivan Juric Hermoso aveva trovato tutto sommato spazio, con il nuovo tecnico invece il titolare è diventato Mats Hummels, fino a quel momento oggetto misterioso in squadra.

Hermoso dunque avrebbe chiesto di essere ceduto: gradirebbe un ritorno in Spagna con il Real Madrid che ha l’emergenza infortuni e dunque potrebbe puntare su di lui per puntellare la rosa in vista della seconda parte della stagione, ma in realtà a spingere in queste ultime ore ci sarebbe soprattutto il Fenerbahçe, come noto allenato dall’ex Roma José Mourinho. Lo stesso Hermoso avrebbe già dato parere positivo al trasferimento, si vedrà allora se l’operazione di calciomercato si potrà concludere già nelle prossime settimane ma appare certo che il difensore spagnolo sarà uno dei sacrificati anche per provare a costruire la squadra che verrà.