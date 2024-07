Calciomercato Roma News/ Rinnovo in vista per Dybala, si lavora per Chiesa e Sorloth (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DYBALA RINNOVA: INCONTRO IN SETTIMANA

Il calciomercato Roma passa senza dubbio dalla permanenza di Paulo Dybala. Il classe 1993 ha attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con tanto di clausola rescissoria attiva dal 1 luglio. Per questo motivo è previsto un incontro tra l’argentino ex Juventus e Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso che ha sostituto Pinto.

Fra venerdì e sabato dovrebbe concretizzarsi il summit nella Capitale. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, l’idea della Roma è quella di prolungare il contratto con la possibilità di spalmare l’ingaggio. Insomma, il miglior compromesso da ambo le parti per rinnovare.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHIESA, SI PUÒ FARE: LE ULTIME

A proposito di Juventus, il calciomercato Roma potrebbe vedere un altro ex bianconero in rosa. Stiamo parlando di Federico Chiesa: filtra pessimismo infatti sul possibile rinnovo tra l’esterno offensivo e i bianconeri. In più, l’Europeo tutt’altro che esaltante dell’ex Fiorentina ha abbassato sia il numero delle pretendenti sia la richiesta della Juventus.

Per questo ora la Roma ha un concreta possibilità per accontentare Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso è una grande estimatore di Chiesa e non vedrebbe l’ora di accoglierlo. Per i motivi detti in precedenza, la valutazione del giocatore potrebbe scendere da 35 a poco più di una ventina.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SORLOTH SARÀ LA NUOVA PUNTA?

Il calciomercato Roma guarda all’attacco. Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dal prestito al Chelsea e i giallorossi si ritrovano alla ricerca di una punta. Le richieste dell’Atletico Madrid per Omorodion hanno fatto desistere la società capitolina, reputando troppo elevata la domande del club spagnolo.

Allora ecco l’alternativa, sempre dalla Spagna. Questa volta però parliamo di Sorloth, centravanti del Villareal che ha un clausola di 38 milioni. Gli spagnoli potrebbe abbassare le pretese fino a 30, cifra che comunque la Roma non sembra entusiasta di dover pagare, visti anche i 28 anni del calciatore.











