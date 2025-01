Calciomercato Roma: Arnaud Kalimuendo nuovo obiettivo per l’attacco

Il calciomercato Roma nelle ultime settimane si sta muovendo principalmente alla ricerca di un centrocampista, non è un segreto che l’obiettivo sia Davide Frattesi dell’Inter, ma quello non è l’unica zona di campo dove Ghisolfi vuole intervenire immediatamente per rinforzare la rosa gestita da Claudio Ranieri anche senza la necessità di una cessione per fare spazio a nuovi innesti. La prima zona di campo dove il direttore sportivo dei giallorossi vorrebbe intervenire è l’attacco dove manca un giocatore che possa sostituire Dovbyk per caratteristiche e pericolosità, l’unico altro attaccante centrale in rosa è Eldor Shomurodov, su cui c’è l’interesse di alcuni club di Serie A.

Il nome che Ghisolfi avrebbe individuato come colpo per il calciomercato Roma, oltre a quelli già discussi di Beto e Fullkrug, è quello di Arnaud Kalimuendo, attaccante francese ventiduenne cresciuto nel Paris Saint Germain e di proprietà dello Stade Rennais con cui fino a questo punto in questa stagione ha realizzato 8 gol in 16 partite. È un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a Dovbyk, non ha lo stesso fisico dell’ucraino e la sua minore stazza gli permette di essere più rapido con o senza palla permettendogli di giocare come unica punta o in coppia con una più statica, la trattativa non è semplice in quanto il ragazzo è un punto fermo della squadra francese che lo libererebbe solo per un’offerta di 20 milioni e per un trasferimento a titolo definitivo.

Nicola Zalewski, anima il calciomercato Roma in uscita: cessione imminente?

Il calciomercato Roma poi si potrebbe muovere nuovamente in uscita e dopo la cessione di Le Feé al Sunderland potrebbe lasciare anche un altro giocatore su cui un club di Ligue 1 ha messo gli occhi, il giocatore in questione è Nicola Zalewski, esterno basso e a tutta fascia classe 2002 polacco che in questa stagione ha collezionato 11 presenze ma che ora sembra aver perso la fiducia degli allenatori. Questa estate su di lui c’era stato l’interesse di Galatasaray e Fenerbahce che alla fine non avevano concluso l’affare ma ora Zalewski potrebbe lasciare la capitale per trovare spazio e la fiducia.

Il club che si sarebbe interessato al giocatore della Roma è l’Olympique de Marseille di Roberto De Zerbi che vuole aggiungerlo ai terzini a sua disposizione per avere alternative valide in quella posizione. In questa fase del calciomercato Roma la trattativa non è difficile che vada in porto in quanto per la società il ragazzo è sacrificabile ma le due società devono ancora trovare l’accordo sulla formula in quanto i giallorossi vorrebbero un trasferimento a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto mentre il Marsiglia preferirebbe un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto, avendo quindi la possibilità di non acquistarlo alla fine dell’anno.