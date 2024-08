Calciomercato Roma: vicina la definizione di un affare con il Lens

Il calciomercato Roma ha aperto la settimana con la bella sorpresa della permanenza di Dybala alla Roma, De Rossi nel pre partita contro l’Empoli lo ha definito “un giocatore importante”, schierandolo fin da subito titolare.

I giallorossi proseguono però con il calciomercato Roma per rinforzare ancora la squadra: nel mirino hanno messo Kevin Danso del Lens, con l’intenzione di chiudere la trattativa entro l’inizio della prossima settimana. I giallorossi avrebbero già ottenuto il “sì” dei giocatori e starebbero cercando ora l’intesa definitiva con il club francese, con un’offerta che sarebbe pari a 22 milioni tra parte fissa e bonus, mentre i francesi ne vorrebbero almeno 25, come spiegato da Il Messaggero.

Calciomercato Roma/ Il PSV ha offerto 9 milioni per Zalewski. Piace Kari del PSG (25 agosto 2024)

Gianluca Di Marzio spiega invece che l’offerta della Roma sarebbe di un prestito a un milione di euro più obbligo di acquisto a 21.5 milioni, dunque poco più di 22: una cifra ancora troppo bassa per convincere il Lens a cedere Danso.

Calciomercato Roma: Abraham verso l’Inghilterra?

Prosegue la telenovela Tammy Abraham, da tempo fuori dal progetto giallorosso di Daniele De Rossi. L’attaccante era finito nel mirino del Milan, che ha scelto poi di non avanzare la mossa definitiva non avendo ceduto Jovic. Come spiega La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si è fatto vivo il West Ham che avrebbe intenzione di portare in Inghilterra l’attaccante, sperando di chiudere l’affare in pochi giorni. I giallorossi, che prima chiedevano una cifra vicina ai 28 milioni, hanno ora abbassato le richieste: si potrebbe chiudere sui 22 milioni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Si ragiona su Konè, Abdulhamid vicino. Danso, si tratta (24 agosto 2024)

Il club inglese non sarebbe però intenzionato a superare i 20 milioni, almeno con la prima offerta presentata alla Roma. Abraham avrebbe preferito, secondo il quotidiano sportivo, la destinazione italiana: sarebbe dovuto rimanere in Serie A e avrebbe accettato volentieri l’offerta del Milan, che non si è però concretizzata. L’attaccante ha così dato il suo ok al ritorno in Premier League, dove potrebbe giungere al West Ham.