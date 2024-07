Campagna abbonamenti Napoli, polemica tra i tifosi/ “Prezzi e sconti ridicoli, vergogna” (7 luglio 2024)

CAMPAGNA ABBONAMENTI NAPOLI, POLEMICA TRA I TIFOSI

Il Napoli ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Dopo l’arrivo di Antonio Conte con tanto di presentazione, i primi colpi di mercato, il nuovo logo e la prima maglia, mancava solamente la comunicazione degli abbonamenti per l’imminente annata calcistica.

I tifosi erano in fermento per la grande rapidità mostrata rispetto agli anni scorsi della società azzurra nell’annunciare le varie novità, ma l’umore è subito calato una volta vista la tabella dei prezzi degli abbonamenti. Sui social è scoppiata la polemica contro l’aumento dei prezzi in quasi tutti i settori per i nuovi abbonati e non solo.

CAMPAGNA ABBONAMENTI NAPOLI, LA DIFFERENZA DI PREZZO

L’argomento di tendenza in casa Napoli riguarda i costi della campagna abbonamenti. Se si prendono i costi della scorsa campagna abbonamenti solo Italia, dato che quest’anno il Napoli non parteciperà alle coppe europee, sono previsti dei rincari per quanto riguarda i prezzi riservati ai già abbonati dunque a colore che devono rinnovare l’abbonamento.

Le Curve Superiori passano da 350€ a 400€, i Distinti Superiori da 680€ a 690€, i Distinti Inferiori da 475€ a 520€. Ancora più importanti gli aumenti per i nuovi abbonati: se l’anno scorso i nuovi abbonati volevano un posto in Curva Superiore, il costo era di 450€ mentre per quest’anno 480€. I Distinti Superiori passano da 800€ a 850€ mentre gli Inferiori da 580€ a 630€.

CAMPAGNA ABBONAMENTI NAPOLI, “PREZZI E SCONTI RIDICOLI”

Le lamentele sulla campagna abbonamenti Napoli sono dovuta al fatto che l’anno scorso la squadra campione d’Italia in carica è arrivata decima, ben lontana da ogni immaginabile previsione, anche da parte del più pessimista dei tifosi. Per questo i supporter azzurri si aspettavano altri prezzi.

“Vi siete già dimenticati del decimo posto?”, “L’anno scorso con 30 euro in più avevi 3 partite di Champions League e 1 di Coppa Italia in più“, “Uno sconto ridicolo per i poveri abbonati dell’anno passato”. Queste sono solo alcuni dei commenti dei tifosi del Napoli, per la prima volta contrariati dopo un’estate quasi perfetta.

