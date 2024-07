Chi è Alice: la carriera e i successi di Carla Bissi

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle figure più emblematiche della musica italiana. Con la sua voce intensa e le sue interpretazioni profonde, ha conquistato il cuore di generazioni di ascoltatori, finendo per essere, ancora oggi, un’artista riconosciuta e amata da molti. Ma chi è davvero questa cantante? Cosa sappiamo della vita privata o del marito di Alice?

Nata a Forlì nel 1954, Carla Bissi ‘Alice’ inizia a cantare fin da giovanissima, partecipando a numerosi concorsi, come d’altronde spesso accadeva in quegli anni. È proprio sui palchi che viene notata e inizia a farsi strada nel mondo della musica, facendosi conoscere soprattutto con il nome d’arte Alice, sotto il quale ha pubblicato numerosi album di successo e collaborato con grandi nomi della musica italiana.

Alice (Carla Bissi) e l’amore col compagno Francesco Messina, vicino a lei anche nella musica

A differenza di molte altre celebrità di quegli anni, Alice ha sempre tenuto alla privacy, ecco perché la sua vita privata è rimasta tendenzialmente lontana dai riflettori. Nonostante la sua fama, non si conoscono molti dettagli sulla sua famiglia e sulle sue relazioni sentimentali. Sappiamo, però, che c’è un uomo importante nel cuore di Alice, ed è Francesco Messina, tastierista, autore di testi e musiche siciliano.

L’incontro tra Alice e Francesco Messina è stato un punto di svolta nella carriera di entrambi. Messina ha iniziato a collaborare con Alice come produttore e arrangiatore, contribuendo a definire il sound unico e inconfondibile della cantante, e portando alla luce album di grande successo come “Park Hotel”. Oltre alla passione per la musica, Alice e Francesco Messina condividono una vita insieme. La loro relazione, nata dalla stima reciproca e dalla complicità artistica, si è consolidata nel tempo, diventando un punto di riferimento per entrambi. I due non hanno figli.