Le emozioni sono una costante nella vita di chi vive d’arte, lo sa bene Carlo Aloia che con la danza si è tolto più di qualche soddisfazione, soprattutto grazie alla sua avventura a Ballando con le stelle 2024. Quest’anno l’abbiamo visto al fianco di Sonia Bruganelli nel talent di Milly Carlucci e se la gara forse non ha regalato le gioie sperate, c’è un lieto evento che vale più di infinite consolazioni: Carlo Aloia è diventato papà! Lo scorso 15 novembre, nel bel mezzo della competizione, sua moglie Jlenia ha dato alla luce la loro prima figlia, Michelle; una gioia che a parole lui stesso fatica a descrivere.

“Cosa ho provato quando ho visto mia figlia Michelle per la prima volta? Difficile da spiegare; è stato come se il tempo si fosse fermato. Non riuscivo a credere che quella piccola fosse mia figlia, è un’emozione incredibile”. Queste le parole di Carlo Aloia – maestro di Ballando con le stelle 2024 – intervistato da Novella 2000. Il lieto evento della nascita di sua figlia Michelle è forse il giorno che in assoluto resterà nella sua memoria e nel cuore: “… La nascita di mia figlia è la cosa che mi ha emozionato di più, un evento che ha rivoluzionato tutto. Ora nessuno mi chiede più come va, mi chiedono tutti di mia figlia Michelle!”.

Carlo Aloia dopo Ballando con le stelle 2024: “L’amicizia con Sonia Bruganelli…”

Un piccolo accenno anche a Sonia Bruganelli nell’intervista di Carlo Aloia a Novella 2000 dopo Ballando con le stelle 2024: “Lei è contenta quanto me e mia moglie; si è sentita parte della nostra famiglia e quando Michelle è nata le ha fatto un regalo molto gradito: un orso di peluche gigante, alto quanto me… Con lei ci siamo trovati caratterialmente e mi dice spesso che le ricordo suo fratello. Spero davvero che questa possa essere un’amicizia che poi continuerà nel tempo”.

Sempre a tema Ballando con le stelle 2024, Carlo Aloia è stato incalzato a proposito della possibilità di vedere sua moglie Jlenia nel cast dei professionisti del talent di Milly Carlucci. “Sarebbe perfetta, lei è stata la prima ballerina in spettacoli importanti che all’estero hanno avuto grande successo. Di certo la preparazione non le manca, anzi. Ma dice che le telecamere non la metterebbero a suo agio e che deve occuparsi di Michelle”.

