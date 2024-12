Carlo Aloia ha raccontato la sua vita da papà dopo Ballando con le Stelle 2024. L’insegnante ballerino si è lasciato andare ad una commovente intervista un mese dopo la nascita della piccola Michelle, la sua prima figlia avuta dalla compagna Jlenia. Questo è il loro primo Natale tutti e tre insieme, e oggi si godono al meglio il loro nido d’amore, felici di quello che hanno costruito. Carlo Aloia è diventato papà il 15 dicembre 2024, e a Novella 2000 ha raccontato di essere contentissimo della loro nuova vita, spiegando che la figlia è molto buona, “un angioletto” dice, “mangia e dorme”.

Angelique Kidjo, chi è la cantante/ E' sposata con Jean Hebrail e hanno una figlia

Come ha ammesso sempre al settimanale, i primi giorni di vita di Michelle non sono stati di certo facili. Un “caos” dato dal momento speciale. In effetti, il ballerino si è ritrovato nel pieno della registrazione di Ballando con le Stelle 2024 a dover correre a Bologna per assistere al parto. Carlo Aloia ha spiegato quanto la produzione del programma sia stata sensibile in questo momento speciale: “Ma certo, vai”, gli ha detto Milly Carlucci, che sempre secondo il loro racconto non l’ha lasciato nemmeno finire di parlare.

Boomdabash, chi sono: la band salentina fondata nel 2002/ "Facciamo musica, il reggae madre di tutto"

Carlo Aloia e la figlia Michelle: “Ci somigliamo in modo incredibile, è la mia fotocopia”

Carlo Aloia ha raccontato di essere contento di lavorare con una produzione italiana, dove riscontra un calore che all’estero non si trova. “Non ho mai trovato un’attenzione umana che mi facesse pensare alla famiglia”. Poi il dolce racconto sulla nascita di Michelle, che è arrivata dopo un travaglio di ben 24 ore. “Una lunga attesa“, spiega Carlo Aloia, che ha confessato a Novella 2000 di aver vissuto momenti lunghissimi con tanto di induzione del parto. “Quando l’ho vista, è stato come se il tempo si fosse fermato”, il ballerino non riusciva a credere che proprio quella bambina fosse sua figlia.

Piccolo coro Le dolci note, chi sono?/ Da San Barnaba a Roma ai cori dell’Antoniano di Bologna

L’insegnante di Ballando con le Stelle 2024 racconta anche quanto sua figlia Michelle sia identica a lui. Stesso “buchino” sul mento, stessi tratti del viso: “Per quanto riguarda i capelli, lei è nata mora, ma ultimamente sembra che stiano diventando più chiari.”, e continua: “Nella mia famiglia abbiamo tutti gli occhi azzurri, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza”. Durante quest’anno la vita di Carlo Aloia è cambiata radicalmente: oltre alla figlia anche il lavoro gli ha dato soddisfazioni, con un Ballando con le Stelle 2024 di enorme successo.