Carlotta e Erika D’Amico “La vittoria ad Io Canto Family 2024? Non ci credevo!”/ “Abbiamo vinto perché…”

Un’altra splendida avventura, televisiva e canora, è giunta al termine. La finale di Io Canto Family 2024 ha incoronato vincitrici Carlotta e mamma Erika D’Amico e forse il loro trionfo è manifesto della bellezza di questo programma che ha saputo veicolare nel modo più semplice le emozioni più pure e genuine. L’atto conclusivo del programma, a ridosso dei titoli di coda, è stato giustamente dedicato alle parole a caldo di Carlotta e mamma Erika dopo la vittoria ad Io Canto Family 2024.

“Quando ho visto il nostro nome sullo schermo, io non ci credevo… Ero felicissima e incredula, però sono contenta di aver raggiunto questo traguardo con mamma”. Queste le parole di Carlotta che ha faticato a credere che davvero, insieme a sua mamma Erika, fosse riuscita a conquistare la vittoria di Io Canto Family 2024: “Abbiamo vinto perché abbiamo portato allegria, leggerezza, amore. Il momento più difficile è stato dover superare le mie paure e le mie ansie; dover essere un supporto per Carlotta quando io ancora mi sentivo debole”. Prosegue così mamma Erika, che poi aggiunge: “Lei però mi ha sempre dato la forza giusta, anche quando sbagliavo qualcosa lei mi diceva che era andato tutto bene”.

Carlotta e mamma Erika D’Amico, la dedica a Mietta dopo la vittoria ad Io Canto Family 2024

Incoronate vincitrici di Io Canto Family 2024, Carlotta e mamma Erika D’Amico non potevano non dedicare un pensiero d’affetto e gratitudine nei confronti di Mietta, ovvero la coach che le ha scelte per questo splendido percorso culminato con il trionfo. “Fare questa esperienza con Mietta è stata una cosa incredibile; lei rispecchia un po’ quello che sono anche io ovvero la forza, la grinta”, ha spiegato mamma Erika, mentre Carlotta: “A Mietta vorrei dire grazie perchè ci ha supportato, le voglio tantissimo bene!”.

Prima dei saluti, Carlotta e mamma Erika hanno svelato al pubblico di Io Canto Family 2024 le esibizioni che porteranno nel cuore. Per mamma Erika: “‘Mariposa’ è stato tra i più bei pezzi che abbiamo fatto perché parla dell’emancipazione delle donne, di forza, di coraggio e del fatto che ognuno può essere ciò che vuole”. Per la piccola Carlotta è stata invece una delle ultime performance ad aver avuto un valore degno di nota: “La canzone che mi è piaciuta di più è stata ‘Pazza’; la vedo come una rivincita contro tutti i momenti difficili che abbiamo passato”. Ora che la vittoria di Io canto family 2024 è realtà, per Carlotta e mamma Erika è tempo di tornare alla normalità e soprattutto al relax: “Ora io tornerò a lavorare nel mio bar e Carlotta si riposerà, poi sicuramente ci faremo una vacanza!”.











