Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli: “Il suo libro su Chiara Ferragni e Fedez? Non mi interessa il gossip”

Non è un mistero per nessuno che tra le due giurate di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non scorra buon sangue e nelle scorse ore la coreografa scozzese è tornata all’attacco lanciando delle pesanti frecciate sul libro inchiesta su Chiara Ferragni e Fedez Il vaso di pandoro della collega. Stando a quanto riportano l’account X CinguetteRai e Biccy, Carolyn non solo ha dichiarato di non aver letto il libro della Lucarelli, ma nel rivelare il motivo lo ha paragonato ad un libro di mero gossip e pettegolezzo.

Nel dettaglio, la Smith ha rivelato senza mezzi termini: “Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere.” L’attacco di Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato ed in molti hanno sottolineato come il libro in questione è una vera e propria inchiesta che ha contribuito a smascherare alcune pratiche di beneficenza poco trasparenti dell’imprenditrice digitale. Per il momento la giurata di Ballando con le stelle non ha replicato.

Selvaggia Lucarelli nel mirino di Carolyn Smith: la coreografa sogna Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli non stupisce, in maniera per nulla inaspettata, è noto che le due giurate di Ballando con le stelle non sono amiche, si è sbilanciata anche sullo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Sono già stati svelati tutti gli 11 concorrenti di Ballando ma a loro si uniranno anche altri due personaggi clamorosi, chi saranno? Per il momento non è noto ma la coreografa ha le idee chiare su chi vorrebbe nel cast: “In pista a Ballando Con Le Stelle vorrei Barbara D’Urso e Massimo Ranieri“. Dichiarazioni che non stupiscono, la giurata infatti ha sempre espresso grande stima per la conduttrice, saranno davvero loro due i nomi bomba che verranno annunciati?