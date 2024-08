Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024? Spuntano nuove indiscrezioni sulle trattative: si mette male per Milly Carlucci

Da settimane si rincorrono le voci di Barbara D’Urso tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 ma come stanno davvero le cose? Al di là di suggestioni, rumor e ambigui post sui social a fare chiarezza sullo stato delle trattative e sulla possibilità che la conduttrice partenopea possa realmente scendere nella pista di Milly Carlucci ci ha pensato DavideMaggio.it. Secondo il noto sito, infatti, pare che in ballo ci siano tre opzioni e che Barbara D’Urso e Milly Carlucci siano ben lontane dal trovare un accordo. “Milly la vorrebbe come concorrente. Barbara vorrebbe sedere in giuria.” si legge sul sito.

E nel dettaglio sullo stato delle trattative di Milly Carlucci per avere a Ballando con le stelle 2024 ha rivelato: “Se il dialogo tra le due conduttrici prosegue (vi abbiamo parlato, proprio pochi giorni fa, di un pranzo tra Carlucci e D’urso a Roma), l’unica strada al momento percorribile sembra quella, con molto meno appeal, dell’ospitata danzereccia per una notte. Ma nemmeno in questo caso, sembra che ci sia un punto d’incontro. È vero, passare da una conduzione importante ad una partecipazione come concorrente rappresenta senza ombra di dubbio una diminutio, ma la D’urso potrebbe ben chiedere come contropartita un ruolo in giuria nello show primaverile della Carlucci”. Insomma Barbara D’Urso vorrebbe un posto in giuria o come Ballerina per una notte mentre Milly Carlucci vorrebbe fare il colpaccio e schierarla tra i concorrenti: troveranno un punto di incontro?

Nel frattempo proprio in queste ore Milly Carlucci ha annunciato la chiusura del cast di Ballando con le stelle 2024. L’ultimo concorrente ad essere stato annunciato è Furkan Palali, il noto Fikret di Terra Amara ma tutti i concorrenti annunciati sono: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli.

“Ci siamo davvero. Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Adesso lo vedrete in onda, vedrete in promo con i nomi. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Perché vogliamo lasciare una codina interessante che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai giochiamo un po’. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo. Giochiamo un po’” ha rivelato con un video sui social Milly Carlucci.

