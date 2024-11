È un vero e proprio – oltre che doppio – dramma quello che si è consumato tra la tarda mattina e il primo pomeriggio di oggi nel piccolo comune di Botricello alle porte di Catanzaro che è stato protagonista prima della tragica caduta di una bimba di 7 anni dal secondo piano di una struttura protetta nella quale viveva e poi (attorno alle 14 di pomeriggio) del suicidio della madre dopo aver raggiunto il nosocomio in cui si trovava la piccola: due notizie in qualche modo collegate tra loro e su cui sono state avviate due indagini parallele da parte degli inquirenti di Catanzaro che ipotizzano – da un lato – un tragico incidente domestico e – dall’altro – un disperato gesto legato al dolore e ad un problema psichiatrico.

Partendo dal principio, attorno alle 11 di oggi i soccorritori di Catanzaro sono stati allertati per la caduta di una bimba di 7 anni dalla finestra situata al secondo piano della struttura protetta fondata da Don Alfonso Veloná: le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e dopo le prima operazioni di soccorso la piccola è stata scortata al vicino nosocomio catanzarese. Attualmente la prognosi è riservata ma per quanto il quadro clinico appaia grave – legato soprattutto a diverse fratture facciali, ad un importante trauma toracico e alla frattura ad un femore – la piccola sembra essere fortunatamente fuori pericolo di vita.

Catanzaro: la madre della bimba di 7 anni si è suicidata gettandosi dalla finestra dell’ospedale

Contestualmente al ricovero della bimba di 7 anni, le autorità di Catanzaro hanno aperto un fascicolo d’indagine per appurare le dinamiche dell’accaduto ipotizzando – senza escludere nessuna alternativa – che si potrebbe trattare di un incidente: certo è che la piccola al momento della caduta si trovava in casa con la sola madre che – nel frattempo – dopo aver risposto agli inquirenti ha raggiunto la figlia in ospedale.

Lì – e siamo attorno alle 13:40 di oggi – si è consumato il secondo dramma della giornata per il piccolo comune alle porte di Catanzaro perché la madre (con una catena di eventi ancora da chiarire, tanto che non è certo che avesse già parlato con i medici) ha aperto una finestra e si è gettata nel vuoto dal quinto piano: fatale l’impatto con il suolo, tanto da rendere vani gli immediati soccorsi. Dietro alla vicenda – dicevamo in apertura – potrebbero esserci un incidente e un dramma gestito nel peggiore dei modi da parte di una donna che (spiega Repubblica) da anni conviveva con un disagio psichico certificato.

