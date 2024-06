Chanel Parigi, furto record: rubata merce per 6-10 mln di euro/ “Ladri in azione erano professionisti”

E’ decisamente clamoroso il furto che è stato eseguito nelle scorse ore in quel della boutique Chanel di Parigi. A poche settimane da una rapina in una gioielleria di lusso in Avenue Montaigne (8° arrondissement), un altro furto rapido quanto “spettacolare” ha scosso il centro della capitale francese. L’episodio, come riferisce il quotidiano d’oltralpe Le Parisien, si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, e stando a quanto riferito da una fonte della polizia locale sarebbe avvenuto con un SUV: attorno alle ore 5:00 di mattina una Jeep ha sfondato la vetrina della boutique di Chanel.

A quel punto quattro malviventi sono scesi dal fuoristrada e si sono recati rapidamente nel negozio dove hanno arraffato più merce che potessero. In seguito l’auto è stata data alle fiamme dopo di che i rapinatori sono fuggiti a bordo di un secondo mezzo predisposto per la fuga, una Audi S4, per poi far perdere ogni traccia di se. Un modus operandi che fa chiaramente capire come si tratti di ladri professionisti e non di occasionali, alla luce di come il piano sia stato portato a termine alla perfezione.

CHANEL PARIGI, FURTO RECORD: LA TESTIMONIANZA DI UN NEGOZIANTE

Un negoziante che lavora nella boutique distrutta ha parlato così alla stampa locale: “Quando il mio collega è arrivato, intorno alle 5,30, ha visto il veicolo che era in fiamme”. Una fonte vicina al caso ha aggiunto: “Gli individui hanno utilizzato un primo veicolo per entrare nell’edificio rompendo la finestra, per poi darsi alla fuga con un secondo, sottraendo la merce dell’esercizio”.

Sembrerebbe però che i ladri non abbiano rubato dei preziosi e dei gioielli, bensì della pelletteria, merce comunque di inestimabile valore. L’Audi S4 con cui i malviventi sono scappati sarebbe stata vista verso la Porte de Saint-Cloud con i fari spenti, dopo di che la stessa vettura sarebbe stata individuata dalla polizia che avrebbe tentato di raggiungerla ma nel giro di cinque minuti i fuggitivi sarebbero riusciti a scappare, tenendo conto della potenza del mezzo. Il veicolo aveva inoltre i vetri oscurati ed aveva una targa illeggibile.

CHANEL PARIGI, FURTO RECORD: “UNA SQUADRA ULTRA DETERMINATA”

Spesso e volentieri i ladri che effettuano queste rapine utilizzano un primo mezzo ariete ed un secondo mezzo molto potente, solitamente una station wagon tedesca, di modo da poter fuggire abilmente dalle forze dell’ordine e seminare le autorità. “Hanno corso tutti i rischi”, il commento di Loïc Dessertenne, delegato del sindacato di polizia dell’Alleanza per Parigi, che parla di una una squadra “ultra determinata”.

Lo stesso ha aggiunto che “I criminali avevano evidentemente preparato l’attacco e probabilmente avevano già effettuato delle ricognizioni. Colpire un’attività come questa nel centro di Parigi è rischioso. Sono professionisti”. Secondo una prima stima sembra che i ladri abbiano portato via merce per un valore che oscilla fra i 6 e i 10 milioni di euro, un bottino decisamente ricchissimo.

