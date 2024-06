Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus si sono lasciati?/ Vacanze in solitaria e indizi di crisi

Aria di crisi tra Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus? Gli indizi

Cosa sta accadendo tra Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus? Sembra ci sia aria di crisi per la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi e la sua dolce metà, che negli ultimi giorni appaiono sempre più distanti. Una serie di indizi social sembrerebbero infatti confermare che la loro giovane relazione sia in un momento difficile, complici anche alcuni scatti pubblicati di recente in due diverse zone di vacanza.

Ma andiamo per ordine. Stando a quanto fa notare Today, il primo campanello di allarme per la coppia sarebbe arrivato lo scorso 13 maggio, quando alla festa di compleanno di Chanel Totti sembra non si sia palesato il fidanzato Cristian Babalus. Il ragazzo era assente in tutti gli scatti resi pubblici, il che potrebbe indicare un distacco tra i due ragazzi. Nelle stesse foto, però, appare un mazzo di rose rosse che Chanel ha ricevuto proprio dal fidanzato, che le ha poi scritto “ti amo”. Messaggio a cui lei ha però risposto solo con un like.

Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus separati in vacanza? Cosa sta accadendo

Altri indizi sulla presunta rottura tra Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus arriverebbero dal fatto che negli ultimi tempi la coppia non si mostra più insieme e affiatata sui social. Cristian, anzi, ha pubblicato negli ultimi tempi più di un messaggio ambiguo, come “prima o poi il conto arriva”; che sia riferito proprio alla fidanzata? Difficile dirlo, al momento, anche se ciò che è certo è che il ragazzo è attualmente in vacanza senza la fidanzata Chanel, come fa notare la fonte, mentre lei trascorre la maggior parte del tempo con le amiche e la famiglia. Una serie di indizi che, insomma, lascerebbero trasparire una possibile rottura fra i due ragazzi.











