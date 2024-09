Linkin Park, il figlio di Chester Bennington contro la nuova cantante della band

Negli ultimi giorni i fan hanno acclamato a gran voce il grande ed atteso ritorno dei Linkin Park, che hanno anche presentato un nuovo membro della band: Emily Armstrong, cantante pronta a sostituire l’indimenticabile Chester Bennington morto per suicidio nel 2017. Una notizia che però non è stata accolta positivamente dal figlio del cantante, Jaime Bennington; l’attacco del ragazzo è indirizzato ad un altro storico membro della formazione, Mike Shinoda, e relativo alla scelta di sostituire il padre proprio con Emily Armstrong.

Jaime ha inizialmente espresso le sue lamentele sui social dopo l’evento live streaming della band del 5 settembre, in cui la Armstrong è stata presentata come la nuova cantante. Mentre molti fan hanno accolto con favore il nuovo capitolo della band, altri hanno espresso preoccupazione per il passato proprio della nuova vocalist, che è stata legata a Scientology, e il suo intervento in difesa di Danny Masterson, anch’egli ex membro della chiesa e condannato per stupro di recente.

Jaime Bennington attacca Mike Shinoda: “Hai cancellato l’eredità di mio padre“

La scelta della nuova voce dei Linkin Park ha dunque scatenato non poche polemiche, con Jaime Bennington che su Instagram ha attaccato Mike Shinoda: “Hai ingaggiato la tua amica storica, Emily Armstrong, per sostituire Chester… conoscendo la storia di Emily nella chiesa e la sua storia come alleata di Danny Masterson“. Il figlio di Chester Bennington non si è trattenuto, accusando il musicista di aver ignorato l’impatto che questa decisione potrebbe avere sui fan della band, in particolare su quelli colpiti da violenza sessuale.

“Hai cancellato silenziosamente la vita e l’eredità di mio padre in tempo reale, soprattutto durante il mese internazionale della prevenzione del suicidio“, lo sfogo. E ancora: “Hai tradito la fiducia che ti è stata prestata da decenni dai fan e da chi sostiene la band, me compreso. Avevamo fiducia che tu fossi una persona migliore. Che fossi il cambiamento. Perché ci avevi promesso che quella era la tua intenzione. Adesso sei semplicemente invecchiato e insensibile“. Al momento, però, né Shinoda né la band hanno risposto pubblicamente ai commenti del ragazzo.