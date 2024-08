C’è anche Alessandro Betti nel cast di comici della nuova stagione di “Michelle Impossible & Friends“, il one woman show condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. Il comico milanese, balzato alla fama e popolarità grazie alla partecipazione a Zelig dove ha portato il personaggio di Sdrumo, il rapper di Baranzate di Bollate. Poco dopo, Betti si è fatto conoscere dal grande pubblico entrando nel cast di “GialappaShow” e recitando in diversi film tra cui segnaliamo: “Mollo tutto e apro un chiringuito” (2021) e “Natale a tutti i costi” (2022). Quest’anno la proposta di partecipare al seguitissimo show di Michelle Hunziker, un impegno che lo vedrà tra gli indiscussi protagonisti visto che interpreta due nuovi personaggi.

Proprio il comico dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “faccio due personaggi: sarò Michello, il gemello di Michelle, con la sua stessa capigliatura. Il fratello che vorrebbe essere capace di far tutto come lei, ma com’è inevitabile fallisce miseramente”.

Alessandro Betti dalla Gialappa’s Show all’amicizia con Michelle Hunziker

Il secondo personaggio di Alessandro Betti a Michelle Impossible & Friends, invece, si chiama Joe Ketto e il comico l’ha raccontato così: “è un finto cantante famoso negli Anni 80, che somiglia a uno di quelli scoperti da Claudio Cecchetto che fanno il genere italo disco, per intenderci. Un po’ invecchiato, ritroverà le sue fan di un tempo, più attempate e cercherà di sfondare col nuovo tormentone “Pastis d’amour”. Parlando del nuovo impegno televisivo, il comico ha rivelato anche come è nata l’amicizia con la padrona di casa Michelle Hunziker. “l’ho conosciuta quando conduceva “Zelig Event” assieme a Christian De Sica. Io ai tempi ero Sdrumo, il rapper che non sapeva fare le rime, un problema grave… Lei presentava ed era bravissima. Ma me la ricordo già anni prima, quando era stata anche ospite di Ale e Franz, a “Buona la prima”. Quest’anno, complici gli autori e la Gialappa’s Band mi ha chiamato per fare questa esperienza”.

Infine parlando di “mission impossible”, il comico ha confessato la sua: “l’organizzazione. Sono un disorganizzato cronico. L’incubo della mia commercialista che mi deve sempre rincorrere perché dimentico scadenze e appuntamenti, non ce la faccio proprio a tenerli a mente, non sono capace”.