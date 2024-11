Fidanzato Federica Petagna è Antonio Fico (cugino di Titty Scialò di Temptation Island 2024)?

Tutto è pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda questa sera, martedì 12 novembre 2024, a partire dalle 21.30 circa. C’è grande attesa per l’ingresso in casa di Stefano Tediosi, tentatore di Temptation Island 2024 che nel reality ha avuto un flirt con Federica Petagna, all’epoca ancora fidanzata con Alfonso D’Apice. Anche Federica ed Alfonso sono tra i concorrenti del GF e questa sera ci sarà l’atteso confronto. Non è chiaro, però, se Federica e Stefano stanno ancora insieme. Inoltre, stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano pare che la giovane partenopea ha un altro fidanzato.

Nello specifico, l’esperta di gossip, nelle scorse settimane, ha ricevuto una fotografia di Federica di Temptation in compagnia di un giovane con il quale avrebbe una frequentazione. “In queste foto è con Antonio Fico, me le ha girate una mia amica che li ha visti”: ha scritto una fan nella segnalazione che l’influencer ha postato tra le storie del suo profilo Instagram. In quest’immagine si vede la ventenne tra le braccia di un uomo di spalle, ma l’esperta di gossip è certa che non si tratti del single Stefano. “Lui è il nuovo amore di Federica, e il tentatore lo sa?”, ha commentato Marzano. L’uomo in questione sarebbe il cugino di un’altra concorrente di Temptation Island 2024: Titty Scialò. Antonio Fico è il fidanzato Federica Petagna? Per il momento la diretta interessata tace ma il gossip impazza.

Grande Fratello 2024, Federica Petagna glissa su Stefano Tediosi nella Casa

In attesa di scoprire che reazione avranno questa sera Federica Petagna e Alfonso D’Apice per l’ingresso in casa dell’ex tentatore Stefano Tediosi in molti sul web hanno notato che la 22enne nel reality non ha mai parlato, o quasi, di Stefano. Non ha rivelato se stanno insieme o meno ne in che rapporti sono ed inoltre a sua volta anche Stefano è al centro del gossip per la sua presunta fidanzata. Insomma i due stanno insieme o è ormai finito tutto? Per saperlo è necessario guardare la puntata di questa sera del reality.