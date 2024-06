Chi è Antonio Ornano: moglie e figli Leonardo e Maria Derartu/ Dall’adozione agli episodi di razzismo

Antonio Ornano: chi è il comico di Zelig e chi sono la moglie e i figli

Antonio Ornano è un celebre comico italiano che il pubblico conosce grazie a trasmissioni come Zelig e, più recentemente, GialappaShow e Only Fun. Nella vita privata è però un marito e papà innamorato di due bambini: Leonardo, di 15 anni, e Maria Derartu, nata nel 2011. Una storia, quella personale e familiare di Antonio Ornano, che assomiglia quasi ad un romanzo, come lui stesso ha raccontato in un’intervista rilasciata a Wamily.it: “La mia famiglia è composta da me, mia moglie, Leonardo, che è il nostro primogenito biologico e ha quasi 15 anni, e Maria Derartu, la nostra secondogenita nata in Etiopia nel 2011.” ha esordito il comico.

Il primo figlio è arrivato in modo inaspettato, perché, dopo alcune visite, la coppia aveva compreso di non poter avere figli. Motivo per il quale ha dato il via alle pratiche per l’adozione, ottenuta dopo qualche tempo. Ma ecco però arrivare il momento più incredibile: “La cosa più romanzesca di questa storia è la coincidenza più incredibile che potesse capitarci. Una sera torno a casa dal lavoro e mia moglie mi dice che aveva avuto un ritardo nel ciclo… Il giorno dopo, per avere la certezza di essere in attesa di un bimbo, siamo andati dalla ginecologa che, incredula, ci ha detto che mia moglie era incinta da due settimane. Un’ora dopo, con un tempismo clamoroso, arriva la telefonata che aspettavamo da ormai 3 anni e mezzo, eravamo stati abbinati a un bimbo.”

Antonio Ornano e gli episodi di razzismo vissuti con la figlia Maria Derartu

Antonio Ornano ha spesso fatto cenno alla sua storia familiare nei suoi monologhi comici, parlando anche di episodi di razzismo che si è trovato a vivere per sua figlia Maria. “Penso che le parole siano importanti ma che sia altrettanto fondamentale saperle interpretare e contestualizzare, in base alle intenzioni di chi le pronuncia. – ha ammesso il comico sul tema, aggiungendo – Ovviamente esiste un gergo pericoloso, ma non ci si può fermare al primo impatto.”











