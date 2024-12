Berna canta sul palco di Capodanno in Musica

C’è anche Berna tra i protagonisti di Capodanno in musica, in onda questa sera martedì 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci. Si tratta di un evento importante per Berna, pronto ad esibirsi di fronte a migliaia di persone in piazza e milioni in diretta televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma chi è il cantante che si è fatto conoscere dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione ad Amici?

Partiamo intanto dal debutto vero e proprio, che è avvenuto nel 2015 con “Ti lascio una canzone” dove arrivò finale. Tre anni dopo prese parte alle Blind Audition di “The Voice Of Italy”, mentre nel 2019 arriva in finale anche a Castrocaro. Quindi il successo dei suoi singoli e delle sue hit, accompagnate dalla partecipazione a Battiti Live 2024, tra un bagno di folla e l’altro.

Tutto su Berna: dalla famosa sfida con LDA per entrare ad Amici, ha una fidanzata?

Il suo primo grande successo è Re Artù, brano con cui sfida LDA ad Amici. In quell’occasione Berna viene eliminato, ma porta a casa una mare di complimenti e i video della performance andranno virali su Tik Tok. Insomma, sebbene si parli di un cantante emergente, le premesse per una carriera soddisfacente ci sono tutte. Sul fronte sentimentale, che incuriosisce gli appassionati di gossip, non ci sono novità particolari: nessuna fidanzata all’orizzonte.

Berna è impegnatissimo con la musica e non sembra ci sia qualcuno ad interessarlo. Pare invece sia concentrato sulla musica, la sua prima grande passione: “Mi piace raccontare la mia vita quotidiana oppure ispirarmi a storie che sento da amici o che immagino”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata sulle pagine di spettacolomusicaesport.

