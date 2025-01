Negli ultimi giorni Cesare Cremonini si è ritrovato spesso al centro dell’attenzione, questa volta però non per via del successo che il nuovo album sta conquistando ma per la sua sfera personale. Il noto cantautore, infatti, è stato pizzicato in compagnia di una donna e il loro atteggiamento ha fatto subito pensare ad un possibile nuovo amore. Per quasi due anni è stato legato sentimentalmente alla giornalista Giorgia Cardinaletti, la loro storia d’amore però è giunta definitivamente al capolinea a novembre 2024.

Qualche giorno fa Deianira Marzano tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram aveva mostrato uno scatto ricevuto da una sua fan che ritraeva Cesare Cremonini in un locale insieme ad una misteriosa ragazza bionda. Anche il settimanale Chi li ha beccati insieme a Cortina d’Ampezzo e ha rivelato l’identità della nuova ‘fidanzata’ del cantautore. È un volto già noto al pubblico, nel 2011 infatti ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta della ballerina Caterina Licini, aveva 18 anni quando approdò nel noto talent show ma non riuscì ad accedere al serale.

Cesare Cremonini ritrova l’amore con Caterina Licini, come si sono conosciuti

Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla nuova fiamma di Cesare Cremonini, sappiamo però che oltre alla danza si dedica anche alle auto, al surf e alle motociclette. Caterina Licini è originaria di Padova ed è più giovane del cantautore di ben tredici anni, oggi infatti ha 32 anni e lui quasi 45. Come si sono conosciuti? È stata la musica a quanto pare a far scattare la scintilla tra loro, lei infatti è la protagonista del video dell’ultimo singolo del cantante ‘Ora che non ho più te’.

Da poco Cesare Cremonini ha pubblicato il suo ottavo album intitolato ‘Alaska Baby’ ed è pronto ad iniziare un nuovo tour attesissimo dai suoi tantissimi fan. Il cantautore tornerà negli stadi con ben 26 date, queste sono già quasi tutti sold out. Lui e Caterina Licini hanno girato insisme il video del suo brano e sembra che il loro rapporto non sia rimasto solo di natura professionale. Il noto cantante è sempre stato molto riservato, infatti ha sempre preferito tenere la sua sfera sentimentale lontana dai riflettori. Cofermerà di aver ritrovato l’amore con la ballerina? Non ci resta che attendere per scoprirlo.