Non si sfocia nell’esagerazione se, parlando di Caterina Valente, si utilizza l’aggettivo ‘intramontabile’ per descrivere il sostantivo ‘icona’. Ci ha lasciati lo scorso 9 settembre 2024, ed è un colpo duro al mondo dello spettacolo e al contesto artistico internazionale. Con la sua voce ha scritto pagine indelebili della musica non solo italiana, ma mondiale. E’ stata un’artista polivalente, capace di mettere in mostra il suo talento non solo canoro ma anche nella danza, così come chitarrista.

La carriera di Caterina Valente, classe 1931, inizia nel secondo dopoguerra e trova i momenti topici probabilmente a ridosso degli anni cinquanta e sessanta. E’ in questi decenni che sforna alcune delle sue canzoni più ricordate, ancora oggi impresse nella memoria non solo della discografia internazionale ma soprattutto degli appassionati e senza alcun limite generazionale. Da “Till” a “Personalità”, passando per l’iconica “Bongo Cha Cha Cha”.

Caterina Valente, due matrimoni e due figli: cosa sappiamo sulla vita privata della cantante

Proprio l’ultimo brano citato di Caterina Valente, Bongo Cha Cha Cha, mette in evidenza il carattere intramontabile della sua vena artistica. Proprio di recente, nel 2021, la canzone è tornata a dominare la scena musicale grazie ad un memorabile remix. Ma cosa sappiamo della vita privata, degli amori e degli affetti più cari di Caterina Valente? Per ben due volte la cantante ha compiuto il grande passo del matrimonio: il primo ex marito è il tedesco Erik Van Aro, anche lui artista. Le nozze risalgono al 1952 e prima di giungere alla separazione (nel 1971) nacque il primo dei figli di Caterina Valente.

Il secondo ex marito di Caterina Valente è invece il pianista britannico Roy Budd, sposato nel 1972. Dalla loro relazione è nato il secondo dei figli della cantante, Alexander. Questa volta l’idillio d’amore dura meno del precedente dato che già nel ‘79, e dunque sette anni dopo, giunsero alla separazione. Da allora non ci sono più notizie sulla vita sentimentale e privata di Caterina Valente, sempre molto attenta alla propria privacy e nel sfuggire all’attenzione della cronaca rosa.