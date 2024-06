Chi è Dominique Davenport, attrice protagonista nella serie tv ‘Davos’/ Carriera e rumor sul fidanzato

Grande attesa per l’esordio questa sera – mercoledì 19 giugno, su Canale 5 – della nuova serie tv Davos. La trama ambientata negli anni ‘20 vede come protagonista una ragazza di nome Johanna Gabathuler, abilmente interpretata da Dominique Davenport. La giovane attrice vestirà dunque i panni della giovane crocerossina con una storia importante alle spalle e un futuro tutto da scrivere. Ma conosciamo meglio proprio Dominique Davenport che avrà l’arduo compito di reggere le dinamiche dello spy-drama Davos, in onda a partire da questa sera su Canale 5.

Dominique Davenport non è nuova al pubblico di Mediaset; la giovane attrice si è già messa in evidenza proprio di recente nel ruolo di protagonista in Sissi, la serie tv evento andata in onda proprio nelle scorse settimane. La 28enne, originaria di Lucerna (Svizzera) ha mosso i primi passi diversi anni prima dell’esperienza appena citata: i primi bagliori della sua passione per la recitazione riguardano il fiore dei suoi anni e, nel 2013, arriva l’esordio sul grande schermo con Treno di notte per Lisbona.

Dominique Davenport ha un fidanzato? La presunta ‘ship’ con Jannik Schumann, conosciuto sul set di ‘Sissi’

Ai tempi del suo primo ruolo al cinema, Dominique Davenport era ancora giovanissima ed ha infatti portato avanti gli studi fino al 2021. Nel medesimo anno verrà appunto scelta per interpretare Sissi nella serie tv omonima e che è stata trasmessa proprio di recente in Italia, su Canale 5. Da questa sera l’apprezzeremo invece, sempre nel ruolo di protagonista, in Davos: serie tv prodotta nel 2023 e che arriva per la prima volta in Italia con la sua entusiasmante prima stagione.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Dominique Davenport, protagonista in Davos? La giovane attrice risulta essere molto discreta; ragion per cui anche osservando i social risulta molto difficile scovare indizi su un eventuale fidanzato. Eppure, proprio per l’esperienza sul set di Sissi, soprattutto in rete aleggiava il ‘sogno’ di una liaison con il co-protagonista Jannik Schumann. Ma l’attore nei panni di Franz, per buona pace dei fan della ship, non è il fidanzato di Dominique Davenport. Schumann è già impegnato: il suo compagno pare essere un ragazzo di nome Felix Kruck con il quale condivide la quotidianità da circa 4 anni.











