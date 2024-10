Yulia Bruschi ha un fidanzato ‘misterioso’ fuori dal GF, ma è sempre più vicina a Giglio: cosa sta accadendo?

Yulia Bruschi da quando ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello ha più volte ribadito che ha un fidanzato che la aspetta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Non ha rivelato come si chiama ma ha fatto sapere di essere molto innamorata, ha anche raccontato che lui le ha regalato un prezioso anello di fidanzamento dal valore di 50 mila euro. Il suo atteggiamento durante la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, però, non sembra quello di una persona impegnata sentimentalmente.

Clayton Norcross squalificato dal Grande Fratello 2024? Il gesto choc e gli insulti/ Web grida: "Cacciatelo"

Nella casa la gieffina si sta avvicinando sempre di più a Luca Giglioli, i due infatti stanno trascorrendo molto tempo insieme e si lasciano andare spesso a momenti di dolcezza. Vedendoli tra baci e tenerezza in molti si stanno chiedendo se la loro è solo un’amicizia o se sta nascendo qualcosa di più al Grande Fratello, ma soprattutto cosa ne penserà il fidanzato di Yulia? Stando ad un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza i due avrebbero un accordo, tramite una storia postata su Instagram ha detto: “Il mio amico mi ha appena spoilerato che la concorrente del Grande Fratello, Yulia, sarebbe d’accordo con il suo fidanzato su alcuni atteggiamenti che assume all’interno della Casa.”

Shaila Gatta, l'ex fidanzato Alessandro sbotta/ "Mi tradiva, dice bugie per darsi una luce diversa"

Yulia Bruschi sempre più vicina a Luca Giglio al GF: la sua è solo una strategia?

Da sempre le storie d’amore e i flirt nati al Grande Fratello catturano non poco l’attenzione dei telespettatori. Sono infatti in molti a credere che Yulia Bruschi si stia avvicinando così tanto a Luca nella casa per far parlare di sé e conquistare qualche clip durante le dirette in prima serata. Prima di approdare nella casa più spiata d’Italia potrebbe essersi messa d’accordo con il fidanzato in merito all’atteggiamento da adottare durante il reality per poter rendere il suo percorso più interessante, ma questa naturalmente è solo un’ipotesi.

Mariavittoria innamorata di Javier al Grande Fratello? Il mistero dell'orecchino/ "L'ha fatto per provocarlo"

Intanto, cresce anche la tensione tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi al Grande Fratello. Quest’ultima sin dall’inizio ha mostrato un certo interesse nei confronti di Luca e vederlo così intimo con l’ex tentatrice i Temptation Island l’ha palesemente infastidita. Le due hanno anche provato ad avere un chiarimento ma è evidente che il loro rapporto non sia affatto sereno. Giglioli sembra essere molto interessato Yulia, oltre a innocenti baci sulla guancia e tenerezze i due si spingeranno oltre nella casa? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.