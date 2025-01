Si chiama Francesca Viverit, la fidanzata di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti nato dall’amore e dal matrimonio con l’ex marito Franco Oppini. Una storia d’amore nata dopo una lunga amicizia quella tra Francesca e Francesco che si sono molto avvicinati dopo la fine della relazione con l’ex compagna Cristina Tomasini. I due, infatti, si conosceva già da tempo, ma dopo la separazione dalla ex Cristina Tomasini, Francesco Oppini ha potuto contare sul supporto incondizionato di Francesca e tra una chiacchiera e l’altra è nato l’amore. “Quando mi sono lasciato con la mia ex ho attraversato un periodo difficile” – ha raccontato il figlio di Alba Parietti dalle pagine del settimanale Chi.

Francesca è stata molto vicina a Francesco Oppini e per tirarlo su in occasione del suo 40esimo compleanno gli ha anche regalato un gatto. Tra i due l’amicizia si è trasformata in qualcosa di più fino a quando si sono resi conto di essersi innamorati l’uno dell’altra.

Francesca Viverit e Francesco Oppini presto genitori?

Una volta diventati ufficialmente una coppia, Francesca Viverit e Francesco Oppini hanno ricevuto tantissime proposte di lavoro; a cominciare da Temptation Island, ma non hanno mai pensato minimante di partecipare a programmi tv. “Ci sono state offerte da reality, ma non volevamo” – ha sottolineato Oppini confermando il suo secco no a programmi come Temptation. Tra i progetti lavorativi futuri, il figlio di Alba ha rivelato: ” c’è un progetto diverso, in coppia con mio padre. Però non si sa se andrà in porto, quindi meglio non dire altro”.

Non solo, Francesco Oppini ha anche importanti progetti di vita con la fidanzata Francesca Viverit, visto che ha rivelato di voler diventare papà. “Prima del matrimonio viene un figlio” – ha dichiarato Francesco Oppini dalle pagine del settimanale Chi – precisando – “non lo cerchiamo né lo evitiamo”.