Tutto su Gessica Notaro: da Miss Italia all’aggressione

Modella, cantante e attivista, Gessica Notaro, classe 1989, è diventata molto popolare per il suo impegni contro ogni forma di violenza. Bellissima, Gessica, a soli 17 anni, partecipa a Miss Italia avvicinandosi così al mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione al concorso di bellezza, infatti, partecipa a programmi come Ciao Darwin, Amici e Quelli che il calcio. Appassionata di animali, decide poi di diventare addestratrice di delfini, lavoro che svolge fino al gennaio 2017 quando subisce una violenza aggressione con l’acido da parte dell’ex fidanzato.

Edson Tavares, chi è l’ex fidanzato di Gessica Notaro autore dell’aggressione/ “Era geloso e violento…”

Gessica, però, non si è mai arresa lottando con tutte le sue forze e, dopo mesi di ricovero in ospedale e operazioni chirurgiche, ha ripreso in mano la propria vita. La Notaro non ha mai rinunciato alla sua passione per la musica e il canto partecipando anche a Ballando con le stelle. Nel 2020, inoltre, insieme ad Antonio Maggio, ha anche partecipato ad una serata di Sanremo.

Come ha perso l’occhio Gessica Notaro e perchè è coperto/ Tornerà a vedere? Il trapianto della cornea

La nuova vita di Gessica Notaro

La musica, il canto e gli animali restano le sue passioni più grandi. Gessica Notaro continua a coltivarle e, negli ultimi anni, ha dedicato il proprio cuore ai cavalli anche grazie all’incontro con Filippo Bologni, oggi suo marito. Molto attiva sui social, Gessica è seguitissima sui social dove condivide tanti contenuti della sua vita, ma anche contenuti per aiutare tutte le persone vittime di violenza.

Nell’ultimo periodo, inoltre, il suo nome è stato accostato a quello del Grande fratello per la presenza, tra i concorrenti, di un suo grande amico ovvero Javier Martinez a cui, qualche settimana fa, ha fatto recapitare un peluche. Oggi, giovedì 23 gennaio 2025, invece, varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello per fargli una sorpresa: Gessica, così, potrà riabbracciarlo e dargli qualche consiglio in vista degli ultimi mesi di permanenza nel reality show.

Gessica Notaro, durissimo attacco a Shaila Gatta/ "Javier un diavolo? È la gente come te che fa paura"