Gianluca Semprini è un noto giornalista e conduttore televisivo, per molti anni è stato il volto di Sky Tg 24 e questo gli ha fatto conquistare non poca visibilità. È nato il 31 agosto 1970 a Roma, dopo aver conseguito la laurea in sociologia si è fatto spazio non solo nel mondo del giornalismo ma anche sul piccolo schermo grazie al suo incredibile talento. All’inizio della sua carriera ha collaborato con alcune radio regionali, diventando nel 1995 un giornalista professionista. Nel 2003 è approdato su Sky Tg24, ruolo che ha rappresentato una grande svolta per il giornalista dal punto di vista professionale.

L'amica Geniale 4, anticipazioni puntata di oggi 11 novembre 2024/ Elena torna a Napoli ma lascia Nino

Diverse sono le trasmissioni che Gianluca Semprini ha condotto in televisione, su Rai 2 è stato al timone di Politics – Tutto è politica, programma che però è stato chiuso a causa dei bassi ascolti. Ha poi condotto Rai News24 e nel 2018 al fianco di Ingrid Muccitelli è stato al timone de La vita in diretta Estate. Nel 2021 il conduttore e giornalista ha condotto Estate in Diretta con Roberta Capua, due anni dopo lo ha invece condotto con Nunzia De Girolamo. Nel corso della sua carriera ha scritto anche diversi libri, incentrati su importanti temi come la strage di Bologna, il terrorismo nero in Italia e altri ancora.

Chi è Marcello Messina, il cavaliere di Uomini e Donne che lascia il programma con Giada/ "C'è intesa..."

Gianluca Semprini al timone di Binario 2 in Rai: la vita privata e la moglie Valentina

Dal 21 ottobre 2024 Gianluca Semprini è approdato su Rai 2 con un nuovo morning show, ‘Binario 2’, al fianco di Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stato molto riservato, preferisce tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Qualche settimana fa, però, si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni ospite di Nunzia De Girolamo a ‘Ciao Maschio’. Il conduttore ha fatto sapere che il padre era un imprenditore e che in passato ha dovuto fare i conti con un grande dolore, la prematura morte della sorella Arianna, era malata di diabete.

Verdiana Zangaro ha un fidanzato?/ Vita privata della cantante e vincitrice di Tale e quale show 2024

In merito alla sua vita sentimentale Gianluca Semprini ha rivelato di essere convolato a nozze per ben due volte. Dall’unione con la prima moglie, Rachele, è nata la figlia Federica che oggi ha 23 anni. Il conduttore e giornalista ha poi ritrovato l’amore con Valentina, la sua seconda moglie, dalla loro relazione sono nati tre figli: Bianca e i gemelli Maddalena e Rocco. A Ciao Maschio ci ha tenuto a precisare che nonostante siano in ottimi rapporti la sua non è una famiglia allargata. I suoi figli si frequentano e hanno un bel rapporto, però Federica preferisce tenere le cose separate.