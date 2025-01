Giorgia Conti è entrata da meno di un mese nella scuola di Amici, ma ha già imparato a farsi amare da tutto il pubblico di Canale 5. Il motivo? La giovane ballerina è dolcissima e molti l’hanno particolarmente apprezzata dopo la sua telefonata ai genitori, quando con orgoglio li ha salutati dopo essere entrata nella scuola. Passiamo a conoscere meglio la nuova concorrente di Amici 2024, che ha sostituito Teodora Olivia Martinez verso la fine di dicembre.

Giorgia Conti è giovanissima, a soli 18 anni è riuscita a superare la sfida aggiudicandosi un posto nel talent. Originaria di Milano, si è specializzata in hip hop e grazie a questo stile ha impressionato i giudici che hanno scelto lei al posto di Teodora. Oggi il suo professore è Emanuel Lo, colui che ha subito chiesto la sfida durante la puntata dell’eliminazione della Martinez. “Mi ha fatto dire wow, addirittura ha suonato con il corpo. Il talento brilla in lei”, ha detto Marcello Sacchetta durante la sua esibizione, estasiato da quello che ha visto nella bravissima Giorgia Conti.

Amici 2024, Giorgia Conti è fidanzata?

Sulla vita privata di Giorgia Conti di Amici 2024 non si sa ancora niente. Non ci sono ancora informazioni sullo stato sentimentale della ballerina, dunque potrebbe essere single o fidanzata. Per ora la concorrente non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo, ma se rimarrà nella scuola sicuramente usciranno ulteriori news o perchè no, potrebbe formarsi qualche intreccio sentimentale anche ad Amici. Giorgia Conti ha un buon seguito sui social e per ora ha pubblicato pochi post riguardo alla danza. Da quando è entrata ufficialmente nella scuola di Amici 2024 il pubblico l’ha definita come una ragazza dolcissima.

“Ciao mamma, ce l’ho fatta!” ha detto Giorgia Conti in una telefonata ai suoi genitori. Dall’altra parte della cornetta, la madre in preda alla commozione e il papà orgogliosissimo di lei. E a tal proposito, sui social del programma sono arrivati tanti commenti da parte dei fan: “Questa ragazza è davvero carinissima e la trovo anche molto brava, bellissima anche l’ accoglienza dei ragazzi“. Allo stesso tempo c’è ancora c’è ancora chi rimpiange la presenza della concorrente spagnola: “Questa ragazza è molto brava, ma Emanuel poteva secondo me darle semplicemente un banco in più” ha scritto un utente su Instagram, “non mi è piaciuto come si è svolto tutto, l’ho vista come una cattiveria nei confronti di Teodora”