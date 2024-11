Flavia Vento ha un fidanzato?

Flavia Vento è uno dei nomi più popolari della televisione italiana. Nel corso degli anni ha fatto parlare di sè per il lavoro, ma anche per i gossip legati alla sua vita privata. Sono diversi i flirt che le sono stati addebitati nel corso degli anni anche se tra gli ex compagni ufficiali risulta il regista Mimmo Calopresti. Dopo alcuni amori finiti male, qualche anno fa, la Vento ha spiazzato tutti con una confessione: “Sono casta da dieci anni. Se guardo indietro i miei ex non ne salvo uno. Meglio da sola», ha dichiarato a Gente Flavia Vento.

Una confessione che non lasciava dubbi sulla vita privata della showgirl che aveva così lasciato intendere di non avere un fidanzato da diversi anni, ma sarà davvero così? Dopo le storie d’amore tutte finite, la Vento avrà chiuso davvero le porte del suo cuore all’amore?

Flavia Vento e una vita privata top secret

Sempre molto schietta e diretta, Flavia Vento non ha mai evitato di parlare della propria vita privata raccontando anche i dettagli del suo stato sentimentale. Ad oggi, tuttavia, tutto tace. La showgirl, infatti, sembrerebbe essere ufficialmente single. Da tempo, infatti, non spuntano foto o rumors sulla presenza di un amore nella sua vita e anche dai suoi profili social non arrivano indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita.

Su Instagram, infatti, pur essendo molto presente con la pubblicazione di diversi contenuti, non ci sono foto in cui la Vento appare in dolce compagnia. Nella maggior parte delle immagini condivise, la showgirl appare da sola sfoggiando il suo sorriso e la sua bellezza che è sempre evidente. Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Flavia Vento si sbottonerà parlando apertamente della propria vita privata ai microfoni di Francesca Fagnani?