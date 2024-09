Jake La Furia è senza dubbio tra i rapper e volti della musica italiana più celebri e soprattutto più seguiti dagli appassionati. Hit in sequenza, una carriera vissuta ai vertici e che vanta tappe che valgono come manifesto per la strada da seguire per chi ambisce alle medesime vette. C’è qualcosa però che l’artista custodisce con cura morbosa, qualcosa che per nulla vuole concedere agli occhi indiscreti del mondo dello spettacolo: la sua famiglia. Sicuramente qualcuno avrà avuto la curiosità di scoprire qualcosa in più sulla moglie di Jake La Furia, o sui figli: come però spiegato dal rapper, quotidianamente lotta al fine di proteggerli dall’esposizione mediatica limitando anche il minimo accenno sui social.

“La mia famiglia nessuno la vedrà mai; non mi piace assolutamente, siccome mi fa schifo la gente sui social non ho voglia di mettere i miei figli e mia moglie sotto i riflettori. Sarà una scelta propria se lo vorranno fare, a mia moglie non interessa proprio. I miei figli invece decideranno loro quando saranno grandi”. Queste le parole di Jake La Furia – intervistato nel format su Youtube “Basement Cafè” – a proposito della voglia di tutelare sua moglie e figli dalle ingerenze di gossip, dalla cattiveria che fin troppo aleggia sui social; i suoi amori più viscerali, in quanto tali, non necessitano come giusto che sia di vetrine o altro.

Chi sono la moglie e i figli di Jake La Furia? Tale curiosità dovrà esaurirsi senza una risposta; il rapper ha spiegato come nel tempo ha reagito anche con rabbia contro chi ha cercato di fare luce sulla sua vita privata. “Sono stato seguito dalla gente che mi fotografava, mi sono inca*zato e sono volate le macchinette. L’unica cosa che non amo esibire è la mia famiglia, la proteggo da quello che c’è dall’altra parte dello schermo”.

Sempre nell’intervista di due anni fa a Basement Cafè, Jake La Furia ha dunque spiegato come non sarà mai lui in prima persona a portare al novero dell’attenzione mediatica sua moglie. Stesso discorso per i suoi figli, salvo il giorno in cui una volta cresciuti non decideranno di fare diversamente: “Per evitare preferisco non esporre ai pericoli di internet la mia famiglia, quando i miei figli saranno grandi se da soli vorranno avere un’esposizione mediatica non glielo impedirò come non è stato fatto con me”.