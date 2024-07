Chi è la nuova fidanzata di Barù Gaetani?/ “Avvistato con una ragazza mora in vari locali”: la segnalazione

Barù Gaetani avvistato con la nuova fidanzata? La segnalazione

Tornano ormai ciclicamente i gossip su Barù Gaetani e la sua presunta fidanzata. Il grande pubblico ha conosciuto il cugino di Costantino Della Gherardesca durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, dove molti hanno sperato nascesse una storia d’amore con Jessica Selassié. E mentre oggi ancora c’è chi spera di vederli insieme, si rincorrono i gossip che vorrebbero Barù sì fidanzato, ma con un’altra donna.

A far chiacchierare nelle ultime ore è un’indiscrezione lasciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. “Ho visto Barù in diversi locali di Forte dei Marmi questo weekend, con una ragazza mora. – recita la segnalazione ricondivisa – Abbiamo amici in comune, lei mi pare sia un ingegnere di Roma lontano dal mondo dei vip. Poi li ho rivisti anche ad un Festival che si chiama ‘Sapore di mare’ dove lui ha sfilato, lì sul profilo ci sono le foto. Lei indossava un vestito bianco!”.

Barù Gaetani al centro del gossip: chi sarebbe la nuova fidanzata

La nuova fidanzata di Barù Gaetani sarebbe dunque una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che lo chef terrebbe lontano dai riflettori. D’altronde è nota la sua avversione per il gossip, soprattutto se riguarda la sua vita privata, motivo per il quale difficilmente lascia trapelare qualcosa anche attraverso i suoi social, dove è molto attivo. Solo poco tempo fa si era parlato di una presunta relazione di Barù con Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, gossip a quanto pare non veritiero, viste le ultime indiscrezioni trapelate. Restano comunque solo segnalazioni alle quali, almeno al momento, manca una prova inconfutabile o, ancora meglio, l’annuncio dei diretti interessati.











