Chi è Lorenzo, fratello di Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei Famosi 2024/ “Una persona straordinaria…”

Alvina Verecondi Scortecci sta per vivere una serata che forse lei stessa avrebbe avuto difficoltà a pronosticare agli albori dell’esperienza: la finale de L’Isola dei Famosi 2024. Fare calcoli e previsioni sulle sue possibilità di vittoria risulta difficile, resta però l’idea e l’impressione di un percorso sicuramente ricco, determinante e soprattutto influente. In Honduras l’abbiamo conosciuta in aspetti inediti, al netto dei suoi affetti: dal suo fidanzato Gigi al fratello Lorenzo.

Gianna e Luciano, chi sono i genitori di Samuel Peron/ "Mamma morta per una malattia, era la mia prima fan"

Proprio Lorenzo, fratello di Alvina Verecondi Scortecci, si è reso protagonista di una simpatica e toccante sorpresa per l’amata sorella: il tutto prima che venisse ufficializzata nella rosa dei finalisti de L’Isola dei Famosi 2024. Il pretesto è stato goliardico: il tema dell’aperitivo è stato ‘l’esca’ perfetta per introdurre a sorpresa suo fratello Lorenzo approdato in Honduras proprio per regalare alla sorella quel momento di quotidianità che tanto le mancava.

Chi è Valentina, fidanzata Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024/ Il simpatico retroscena ‘hot’

Alvina Verecondi Scortecci, le parole al miele del fratello Lorenzo: “Non vedo l’ora di brindare con lei…”

“Mi è mancata la sua energia, ha tanta voglia di vivere! Non vedo l’ora di brindare con lei alla fine di questa avventura”, queste le parole al miele del fratello di Alvina Verecondi Scortecci – Lorenzo – dopo la sorpresa all’Isola dei Famosi 2024. Quanto basta per mettere in evidenza un rapporto viscerale: “Mia sorella è una persona straordinaria e finora ha mostrato bellezza e sincerità, le auguro il meglio”.

Lorenzo Verecondi Scortecci – fratello di Alvina – farà sicuramente il tifo per la sorella in occasione della finale di questa sera de L’Isola dei Famosi 2024. I giochi ormai sono fatti, mancano davvero gli ultimi verdetti prima di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione anche se arrivati a questo punto, ognuno dei concorrenti ancora in gioco, può già dirsi orgoglioso di essere giunto ad un passo dal traguardo.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, FINALE/ Eliminati, vincitore e diretta: inaspettato pronostico del web su Aras Senol

© RIPRODUZIONE RISERVATA