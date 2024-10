Lo apprezziamo da anni tanto nei panni di attore quanto di regista ma oggi, Luca Barbareschi – nelle vesti inedite di ballerino – si sta destreggiando con non pochi apprezzamenti anche a Ballando con le stelle 2024. Come spesso accade, l’esposizione dovuta ai talent porta ad amplificare la curiosità sulle questione che riguardano la vita privata dei protagonisti e lo stesso chiaramente vale anche per il concorrente in questione. Qualcuno si sarà certamente chiesto chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi; un amore che dura da anni e che è stato impreziosito dal matrimonio nel 2015.

“Con mia moglie Elena sono rinato, mi sono innamorato di nuovo e ho avuto altri due bambini”, parlava così Luca Barbareschi in un’intervista per il Corriere della Sera a proposito di sua moglie Elena Monorchio. Come da lui stesso sottolineato, un rapporto suggellato ulteriormente dalla nascita di altri due figli per l’attore, Maddalena e Francesco Saverio. Non molti sanno che l’attore ha avuto altri 3 figli nati da relazioni precedenti per un totale di 5.

Beatrice, Eleonora e Angelica sono i tre figli di Luca Barbareschi nati dal matrimonio precedente con Patrizia Fachini: “E’ stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente”. L’amore per la famiglia è prioritario per il concorrente di Ballando con le stelle 2024 come dimostrato dai diversi racconti fatti nel tempo. Un legame con il suo ruolo di genitore è l’esperienza personale con la madre, raccontata anche a Ballando con le stelle 2024.

“Mia madre mi ha abbandonato quando avevo sei anni…”, ha raccontato Luca Barbareschi, per poi aggiungere: “Non deluderei i miei figli e non li tradirei come ha fatto mia madre con me”. Parole forti ma che mettono in evidenza il grande amore del concorrente di Ballando con le stelle 2024 per i suoi 5 figli. “Sono un papà burbero benefico; buono, generoso e disponibile però dico tanti ‘no’. Lo faccio per il loro bene…”.

