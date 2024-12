Marco Garofalo citato al Grande Fratello 2024: chi è e cosa c’entra con Shaila Gatta

L’incursione della mamma di Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello 2024 porta nella prima serata di Canale 5 il ricordo di Marco Garofalo. Parliamo del celebre coreografo che ha lavorato anche per molti programmi TV Mediaset, compreso Ciao Darwin, show in cui anche Shaila ha lavorato come ballerina. Il celebre coreografo, scomparso nel 2018 a 61 anni, viene tirato in ballo quando Luisa, mamma di Shaila, avverte la figlia su Lorenzo Spolverato, ricordandole i momenti difficili già vissute per storie d’amore passate in cui è finita per annullarsi.

Jessica Morlacchi, "bacio" con Luca Calvani al GF?/ Gag con Signorini: lui mostra clip, lei "Mi vergogno!"

“Ricorda cosa ti ha detto Marco Garofalo e fai tesoro di quelle parole”, ha detto Luisa a sua figlia Shaila. Alfonso Signorini ha voluto approfondire questa parte del discorso, chiedendo alla ballerina quali sono state le parole di Garofalo in quell’occasione. “Mi diceva di avere il coraggio sempre di essere libera, di volare perché ero una brava ballerina”, ha rivelato Shaila in diretta.

Grande Fratello 2024, 17a puntata/ Diretta e eliminato: Helena e Stefano in nomination

Com’è morto Marco Garofalo

Marco Garofalo e Shaila Gatta hanno lavorato fianco a fianco proprio a Ciao Darwin, ed è probabilmente in quel periodo che il coreografo le ha detto queste parole di stima e di incoraggiamento per la sua vita personale e per la sua carriera. Il celebre coreografo, che ha lavorato anche ad Amici di Maria De Filippi, è venuto a mancare nel 2018 dopo aver combattuto per lungo tempo una grave malattia.