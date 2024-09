Sarebbe forse riduttivo parlare di Dario Argento come maestro ‘del terrore’; le sue capacità artistiche e creative vanno ben oltre le grandiose opere cinematografiche realizzate nel tempo all’insegna dell’horror. Ridurre la carriera a poche righe sarebbe dunque difficile, diverso invece è il caso per quanto riguarda le trame legate alla sua vita privata e sentimentale. Nello specifico, scopriamo chi è l’ex moglie del regista, Maria Casale.

Chiaramente, l’immensa e meritata notorietà di Dario Argento in qualità di regista e non solo ha acceso i riflettori anche sulle curiosità relative alla sua vita privata e sentimentale. Per chi si stesse chiedendo chi è Maria Casale, ex moglie di Dario Argento, stiamo parlando della madre di Fiore – prima figlia di Dario Argento – ma soprattutto un’eclettica artista specializzata in opere scultoree realizzate in vetro.

Maria Casale, la vita di oggi dell’ex moglie di Dario Argento: secondo matrimonio e la seconda figlia Giulia

Nel merito del rapporto tra Dario Argento e l’ex moglie Maria Casale, l’unione nuziale risale al 1966; dal loro amore è nata la prima figlia del regista – Fiore Argento – ma purtroppo l’unione non ha avuto vita breve. Appena due anni dopo la nascita della primogenita decisero infatti di prendere strade differenti, sancendo la separazione nel 1972.

Maria Casale – ex moglie di Dario Argento – è sempre stata una personalità molto attenta a proposito della sua vita privata e molto restia nel raccontarsi nel merito della sua quotidianità. Ad oggi sappiamo che porta avanti la sua passione per la scultura a Siena, e dopo le nozze con il regista, ha compiuto nuovamente il grande passo del matrimonio dando alla luce un’altra figlia, Giulia.

