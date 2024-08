Marta Fascina, chi è la compagna di Silvio Berlusconi e cosa fa oggi

Marta Fascina è stata la compagna degli ultimi anni di vita di Silvio Berlusconi. La morte del cavaliere è stata per lei un dolore immenso, come lei stessa ha sottolineato in un’intervista rilasciata a Il Giornale in occasione dell’anniversario del suo addio. “Mi hanno portato via la felicità. – ha ammesso Marta Fascina – Mi hanno strappato il cuore. Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza. Un lutto così terribile non si supera, si convive con esso. Peraltro ieri ricorreva un anno da quando rientravamo a casa dopo il lunghissimo ricovero in ospedale ed eravamo felici pensando di esserci lasciati il peggio alle spalle”.

Marta Fascina è una giornalista calabrese, classe 1990, entrata poi in politica. È laureata in lettere presso l’Università La Sapienza di Roma e, prima di diventare addetta stampa del Milan, ha lavorato per alcune testate, tra le quali anche Il Giornale. Proprio nell’ambiente del Milan ha conosciuto Silvio Berlusconi, uomo che Fascina ha sempre ammirato sin da giovanissima.

Marta Fascina: “Ho subito pregiudizi per la mia storia con Berlusconi”

Quell’ammirazione è poi diventato amore, che li ha tenuti legati per alcuni anni fino alla morte del Cavaliere. Marta Fascina non ha negato però di aver subito dei pregiudizi per questa storia d’amore: d’altronde, tra i due c’erano 54 anni d’età. “Il pregiudizio è stato un elemento che ha sempre accompagnato la mia storia con Silvio e per certi versi ancora non mi abbandona. – ha raccontato la Fascina, aggiungendo che – Ma lui mi ha insegnato ad avere una certa flessibilità rispetto alle cattiverie gratuite. L’amore ed il sorriso sono l’arma più forte contro l’odio e l’invidia”.