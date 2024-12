Ci sono artisti che, per valore e per meriti, quasi non necessitano di presentazioni: la carriera di Alex Britti è ben nota agli appassionati e non. Difficile trovare qualcuno che non sia capace di intonare alcune delle sue hit più intramontabili e, di pari passo con la notorietà, il cantautore non sfugge dalla curiosità che spesso allieta i ‘cacciatori’ di aneddoti riguardanti gossip e vita privata. Tra le liaison più note di Alex Britti spicca quella con l’ex fidanzata Nicole; più giovane di lui e soprattutto particolarmente discreta.

Ma chi è Nicole, ex fidanzata di Alex Britti? Come anticipato, le notizie sono scarse per via della lontananza dalla luce dei riflettori e soprattutto per la volontà di tenersi alla larga dal chiacchiericcio mediatico. La storia è finita da tempo, poco dopo la nascita del loro unico figlio, Edoardo: “Ci siamo lasciati quando nostro figlio aveva 2 anni”, aveva raccontato il cantautore al Corriere della Sera, mentre in passato non mancarono le parole al miele nel descrivere la liaison con l’ormai ex fidanzata Nicole: “Lei è una ragazza semplice, tra noi c’è stata una sintonia immediata; è più giovane di me di 22 anni ma questo tipo di distanza non è mai stato un peso”.

A dispetto della capacità di andare ben oltre la differenza d’età e nonostante la gioia per la nascita del figlio Edoardo, le strade di Alex Britti e della sua ex fidanzata Nicole si sono separate. Resta però un legame indissolubile, che vince il tempo e che sarà sempre scandito dall’amore, ovvero il piccolo di casa. “Lo abbiamo sentito, desiderato, deciso, cercato e in qualche modo chiamato… La sua nascita è stata un’emozione indescrivibile, la cosa più bella del mondo”, queste le parole del cantautore in un’intervista del passato al Corriere della Sera, accompagnate dalla descrizione del suo ruolo da papà single che non perde un attimo del percorso di crescita del proprio figlio.

Non abbiamo notizie certe su quello che è oggi il rapporto tra Alex Britti e l’ex fidanzata Nicole; si può però desumere come di base ci sia grande rispetto e complicità al fine di garantire un percorso di crescita sano e felice al figlio Edoardo. “Quando è nato mio figlio si sono accese delle valvole in me che hanno funzionato perfettamente… Non riesco ad immaginare una vita lontana dal rapporto quotidiano con mio figlio; abbiamo grande intimità e complicità, in tutto”. Sempre al Corriere della Sera, il cantautore aggiunse: “Non voglio fare l’amico di mio figlio, però ci divertiamo tanto”.