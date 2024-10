Ha sempre colpito con la sua ilarità, per la briosità che la contraddistingue e che sostanzialmente l’ha portata al successo nel suo ruolo più celebre ad Avanti un altro. Stiamo parlando di Paola Caruso; volto noto al pubblico televisivo e che nell’ultimo periodo ha dovuto mettere da parte il suo splendido sorriso per via di un calvario doloroso: la malattia del figlio.

Ma chi è Paola Caruso? La sua storia va ben oltre il ruolo di ‘Bonas’ ad Avanti un altro ed è stata lei stessa a sottolineare alcuni tratti inediti della sua persona in una recente intervista per Libero. “Da piccola volevo fare l’egittologa; crescendo pensai invece di diventare veterinaria… A 15 anni iniziai a partecipare a concorsi di bellezza e nel frattempo studiavo Giurisprudenza per seguire le orme di mio padre, ma la mia strada era segnata; a volte è la vita a scegliere per noi”.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Paola Caruso? Il suo attuale fidanzato è Francesco Zaffagnini, personalità estranea al mondo dello spettacolo e particolarmente discreto a proposito della sua quotidianità. Sono infatti poche le informazioni reperibili ma pare abbia come baricentro professionale il mondo dello sport. Inoltre, pare che la relazione tra i due sia iniziata nel 2023 quando appunto emersero le prime foto insieme.

Con il nuovo fidanzato – Francesco Zaffagnini – Paola Caruso potrebbe presto compiere il grande passo del matrimonio. E’ stata proprio lei a lanciare l’indizio sui social con una dedica al miele dopo aver ricevuto in regalo uno splendido anello. “… A volte le cose belle arrivano all’improvviso, e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole… Un sole a cui non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente”.

